Fausses alertes d'accident de ski : Apple n'a toujours pas trouvé de solutions !

des centaines de faux positifs en janvier !

DES CONDITIONS BIEN PRÉCISES POUR DÉCLENCHER LA "DÉTECTION D'ACCIDENTS"

Far Out

un million d'heures d'enregistrement des accidents dans le monde réel

sérieux

Après de nombreuses fausses alertes au USA , cette tendance connait un paroxysme au Japon, où les services d'urgence locaux enregistrentAinsi celui de Kita-Alps, Nagano au Japon a déclaré avoir reçu(sur un total de 919). La plupart est en lien avec le système de détection des accidents de l'iPhone 14, se déclenchant à tort lorsque leurs propriétaires descendent les pistes de ski. De leur côté, les pompiers de la ville deont reçu 351 appels d'urgence du 1er au 23 janvier, dontL'Agence gouvernementale dépendant du ministère de l'Intérieur et des Communicationsquant à ce type de fonctionnalités de leurs smartphones et autres appareils (l'Apple Watch Series 8 ou l'Apple Watch Ultra en sont dotées) -l'augmentation de ces appels tendant à amoindrir l'efficacité des services.Lors de la keynote, la sécurité des utilisateurs avait occupé une partie importante de la présentation, avec notamment la Connexion d'urgence par satellite mais également. La firme avait également mis l'accent sur la sécurité physique, via de nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope).Mais la fonctionnalité est apparue beaucoup trop sensible, se déclenchant notamment dans les fêtes foraines, où des montagnes russes ont en effet généré une série de faux positifs et de multiples appels aux services d'urgence. D'ailleurs, si cette dernière se déclenche il est probable que vous recevrez ce genre de messages, et il conviendra évidemment d'annuler l'alerte.Afin de vérifier les dires de la compagnie, de nombreux YouTubers (et autres utilisateurs) ont effectué quelques tests (plus ou moinsscientifiques). La firme a dû alors préciser que sa fonction de détection des accidents repose surLe système repose en effet sur un baromètre, un GPS, des capteurs de mouvement, des microphones, CarPlay, Bluetooth, etc.