watchOS 11.2 : comment mettre en pause un enregistrement vidéo avec son Apple Watch

Une nouvelle fonction très attendue

Quelles sont les nouveautés de watchOS 11 ?

et bien qu'il y ait eu une option pour démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo, il n'y avait pas d'option pour mettre la vidéo en pause et la redémarrer.Un bouton de pause a été ajouté à l’interface. Ce bouton se trouve sur le côté gauche de l’écran.Notons que cette amélioration reprend une fonctionnalité introduite dans l’application Photos de l’iPhone avec iOS 18. Il était donc logique que cette dernière arrive sur la montre à la Pomme.avec un ensemble de nouveautés significatives, au niveau de la santé, la personnalisation, la connectivité et les fonctionnalités quotidiennes.An menu, on trouve(un système de pile intelligente de widgets sur le cadran, qui affiche des informations contextuelles en fonction de l’heure, de l’emplacement et de l’activité). Mais aussi l'introduction des Applications Marée et Profondeur (cette dernière pour certains modèles uniquement).Côté Santé et bien-être, la montre d’Apple propose désormais un(notamment avec l' Apnée du sommeil ), le, la Charge d'entrainement ou encore l'introduction / l’amélioration de nouveaux sports.Au niveau de, on notera une meilleure reconnaissance vocale et la possibilité d’éditer les messages dictés directement sur l’Apple Watch, la prise en charge de FaceTime Audio et une Messagerie enrichie avec des réponses avec GIFs et effets de texte.Il est désormais, parmi lesquelles on trouve les appels entrants, les messages, les emails, les alertes de votre calendrier, les petits rappels (ne pas oublier de commander les chouquettes du vendredi, par exemple).