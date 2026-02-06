watchOS 11.6.2 corrige un bug critique lié aux appels d’urgence
Apple vient de discrètement publier watchOS 11.6.2, une mise à jour destinée aux Apple Watch qui n’ont pas encore basculé vers watchOS 26. Si cette version intermédiaire peut sembler anecdotique, elle corrige en réalité un problème de connectivité cellulaire potentiellement critique.
Selon Apple, watchOS 11.6.2 corrige un dysfonctionnement affectant la connexion aux services d’urgence lors de l’utilisation du réseau cellulaire. Le bug concerne de nombreux modèles, parmi lesquels les Apple Watch Series 6 à Series 10, l’Apple Watch SE (2e génération), ainsi que les Apple Watch Ultra et Ultra 2.
Plus précisément, le problème pouvait empêcher l’établissement correct d’un appel d’urgence, une situation évidemment sensible pour un appareil dont une partie de la promesse repose sur la sécurité et la santé de l’utilisateur.
watchOS 11.6.2 ne s’affiche que sur les Apple Watch n’ayant pas déjà été mises à jour vers watchOS 26. Pour les utilisateurs concernés, la mise à jour est disponible dès aujourd’hui via l’application Watch sur iPhone.
À noter que watchOS 11.6.1 avait été déployé il y a près de six mois, ce qui rend cette nouvelle version relativement inhabituelle dans le cycle de mises à jour d’Apple. Mais ces derniers temps, la firme semble encline à mettre à jour tous ses anciens systèmes, rallongeant ainsi la durée de vie de ses vieux appareils —et on ne va pas s'en plaindre !
Même si Apple reste vague sur le contenu exact de la mise à jour, le lien avec les services d’urgence suffit à justifier une installation rapide pour les utilisateurs concernés, en particulier ceux utilisant une Apple Watch cellulaire. Comme souvent avec ce type de correctif discret mais sensible, mieux vaut ne pas tarder.
Un correctif lié aux services d'urgence en Australie
Une mise à jour recommandée pour tous les utilisateurs hors watchOS 26
Cette mise à jour apporte d'importants correctifs et est recommandée pour tous les utilisateurs. La firme ne précise pas si les correctifs vont au-delà du problème identifié en Australie. Toutefois, le fait de publier une mise à jour dédiée pour des appareils restés sous watchOS 11 laisse penser que le bug était jugé suffisamment sérieux pour justifier une intervention ciblée.
