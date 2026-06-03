WHOOP sans abonnement : un développeur essaye de libérer le bracelet
Par Vincent Lautier - Publié le
Le bracelet WHOOP ne sert à rien sans abonnement, facturé entre 200 et 400 euros par an. Un développeur indépendant vient de publier Goose, une appli open source qui récupère les données du capteur sans rien payer. C'est gratuit, c'est sur GitHub, et c'est encore très loin d'être utilisable au quotidien. Mais l'idée est bien là.
WHOOP a bâti tout son modèle là-dessus. La marque ne vend pas son bracelet à l'unité : vous payez un abonnement, et le capteur arrive avec. Sans paiement actif, l'appareil ne mesure plus rien, ne synchronise plus rien, et se transforme en bout de plastique. Comptez 200 euros par an pour l'offre One. La formule Peak grimpe à 264, et la version Life avec capteur de qualité médicale monte jusqu'à 400. Autrement dit, le matériel n'est qu'un prétexte. Le vrai produit, c'est l'abonnement, et il tombe tous les ans.
C'est là qu'arrive Goose. Le projet est signé Bennet, un développeur qui publie sous le pseudo b_nnett, et dont le code est disponible librement sur GitHub. L'appli se connecte au bracelet WHOOP 5.0, en extrait les données directement, et n'a besoin ni des serveurs de la marque ni du moindre abonnement pour les afficher. Sur le papier, ça revient à reprendre la main sur un appareil que vous possédez déjà. Goose n'est d'ailleurs pas seul dans son genre : un autre projet baptisé openwhoop fait la même chose en ligne de commande, mais pour l'ancien WHOOP 4.0.
Reste à redescendre sur terre. Goose en est au stade pré-alpha, et le développeur ne s'en cache absolument pas. L'appli ne tourne que sur iOS, uniquement avec le WHOOP 5.0, elle rame, et l'affichage des mesures reste rudimentaire. Bennet le reconnaît lui-même : son projet
L'idée a quelque chose de réjouissant. Payer chaque année pour exploiter un objet qu'on a déjà chez soi, ça finit par agacer, et voir un développeur seul ouvrir cette boîte fermée, c'est plutôt sain. Après, on ne va pas s'emballer : une appli pré-alpha sur un seul modèle et un seul système, ça ne menace pas vraiment le chiffre d'affaires de WHOOP demain matin. Et puis il y a la vraie question, celle du fond. Si un bracelet de santé se change en caillou dès qu'on arrête de payer, peut-être que le souci n'est pas le hack, mais le modèle. À côté, l'Apple Watch, qu'on achète une bonne fois et qui fonctionne sans rien verser ensuite, a presque des airs de cadeau.
Un bracelet "offert" qui ne marche qu'avec un abonnement
WHOOP a bâti tout son modèle là-dessus. La marque ne vend pas son bracelet à l'unité : vous payez un abonnement, et le capteur arrive avec. Sans paiement actif, l'appareil ne mesure plus rien, ne synchronise plus rien, et se transforme en bout de plastique. Comptez 200 euros par an pour l'offre One. La formule Peak grimpe à 264, et la version Life avec capteur de qualité médicale monte jusqu'à 400. Autrement dit, le matériel n'est qu'un prétexte. Le vrai produit, c'est l'abonnement, et il tombe tous les ans.
Goose, l'appli qui contourne le péage
C'est là qu'arrive Goose. Le projet est signé Bennet, un développeur qui publie sous le pseudo b_nnett, et dont le code est disponible librement sur GitHub. L'appli se connecte au bracelet WHOOP 5.0, en extrait les données directement, et n'a besoin ni des serveurs de la marque ni du moindre abonnement pour les afficher. Sur le papier, ça revient à reprendre la main sur un appareil que vous possédez déjà. Goose n'est d'ailleurs pas seul dans son genre : un autre projet baptisé openwhoop fait la même chose en ligne de commande, mais pour l'ancien WHOOP 4.0.
Très prometteur, très inutilisable
Reste à redescendre sur terre. Goose en est au stade pré-alpha, et le développeur ne s'en cache absolument pas. L'appli ne tourne que sur iOS, uniquement avec le WHOOP 5.0, elle rame, et l'affichage des mesures reste rudimentaire. Bennet le reconnaît lui-même : son projet
n'est en aucun cas pensé comme un remplacement de l'abonnement WHOOP dans son état actuel. Il faudrait optimiser le code, porter l'appli sur Android et stabiliser l'ensemble avant d'imaginer s'en servir pour de vrai. Bref, on tient une preuve de concept, pas un produit fini. Pas encore en tous cas.
On en dit quoi ?
L'idée a quelque chose de réjouissant. Payer chaque année pour exploiter un objet qu'on a déjà chez soi, ça finit par agacer, et voir un développeur seul ouvrir cette boîte fermée, c'est plutôt sain. Après, on ne va pas s'emballer : une appli pré-alpha sur un seul modèle et un seul système, ça ne menace pas vraiment le chiffre d'affaires de WHOOP demain matin. Et puis il y a la vraie question, celle du fond. Si un bracelet de santé se change en caillou dès qu'on arrête de payer, peut-être que le souci n'est pas le hack, mais le modèle. À côté, l'Apple Watch, qu'on achète une bonne fois et qui fonctionne sans rien verser ensuite, a presque des airs de cadeau.