Fitbit Edge : Google va-t-il enfin combler le vide laissé par le Charge 6 ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le bracelet mystère repéré cet été dans une publicité pour le Pixel 11 a maintenant un nom : Fitbit Edge. Des images publiées par Android Headlines montrent visiblement le successeur du Charge 6, un tracker que Google n'a plus renouvelé depuis octobre 2023. La firme n'a rien confirmé, mais entre le passage à la FCC et ces visuels, le puzzle est quasiment complet.
L'affaire avait commencé au mois d'août, quand un tracker inconnu était apparu au poignet d'un figurant dans une publicité Pixel 11. Un dossier déposé en septembre auprès de la FCC, sous la référence G8BL6, décrivait ensuite un appareil à bracelets avec écran, Bluetooth LE et GPS. Les visuels publiés ce week-end terminent le travail. On y découvre un galet dans l'esprit du Fitbit Air, mais surmonté d'un écran couleur ovale et vertical, plus grand que ce que Fitbit proposait jusqu'ici sur ses trackers. Deux boutons allongés prennent place sur la tranche, et un système de pincement permettrait de changer de bracelet. Trois coloris seraient au programme, noir, vert olive et orange, qui correspondent exactement aux finitions Obsidian, Olive et Canyon du Pixel 11 Pro, histoire d'assortir le bracelet au téléphone.
Sur le papier, le Edge viserait les sportifs qui ne veulent pas d'une vraie montre connectée. La fuite évoque sept jours d'autonomie, un GPS intégré et un altimètre, ce qui le placerait bien au-dessus du Air sur le terrain sportif. La reconnaissance automatique d'activité répondrait aussi présent. Les notifications du téléphone s'afficheraient sur ce fameux écran ovale, et quelques applications maison tourneraient même directement au poignet, Google Maps et YouTube Music en premier. Il n'y aurait par contre ni Wi-Fi ni puce cellulaire. Tout passerait par le smartphone en Bluetooth, que vous soyez sur Android ou sur iPhone.
Côté tarif, rien n'est officiel. Android Headlines parie sur une fourchette de 149 à 199 dollars, avec un lancement qui arriverait dans le courant du mois d'octobre, juste à temps pour les fêtes. Le Air tient l'entrée de gamme à 99,99 euros chez nous depuis mai. La Pixel Watch 5, elle, est tout en haut de la gamme. Entre les deux, le Charge 6, arrivé à 159,95 euros en octobre 2023, n'a jamais eu de descendance, et c'est ce vide que le Edge viendrait boucher. Aucune date ni aucun prix en euros n'ont filtré pour la France, mais le Air y est vendu depuis le premier jour, alors on imagine bien le Edge suivre le même chemin.
Trois ans sans nouveau Charge, pour ce qui était la valeur sûre du catalogue Fitbit, ça commençait à faire long. La remise en ordre a de l'allure. Les noms redeviennent lisibles, et les coloris sont pensés pour aller avec les Pixel du moment. Il faudra bien sûr que Google officialise tout ça, car une fuite ne dit rien du tarif définitif ni de la qualité du suivi santé. Mais si la conversion en euros se fait sans gourmandise, autour de ce que coûtait le Charge 6 en son temps, ça se considérera tout à fait.
Un galet avec un écran, cette fois
L'affaire avait commencé au mois d'août, quand un tracker inconnu était apparu au poignet d'un figurant dans une publicité Pixel 11. Un dossier déposé en septembre auprès de la FCC, sous la référence G8BL6, décrivait ensuite un appareil à bracelets avec écran, Bluetooth LE et GPS. Les visuels publiés ce week-end terminent le travail. On y découvre un galet dans l'esprit du Fitbit Air, mais surmonté d'un écran couleur ovale et vertical, plus grand que ce que Fitbit proposait jusqu'ici sur ses trackers. Deux boutons allongés prennent place sur la tranche, et un système de pincement permettrait de changer de bracelet. Trois coloris seraient au programme, noir, vert olive et orange, qui correspondent exactement aux finitions Obsidian, Olive et Canyon du Pixel 11 Pro, histoire d'assortir le bracelet au téléphone.
Sept jours d'autonomie
Sur le papier, le Edge viserait les sportifs qui ne veulent pas d'une vraie montre connectée. La fuite évoque sept jours d'autonomie, un GPS intégré et un altimètre, ce qui le placerait bien au-dessus du Air sur le terrain sportif. La reconnaissance automatique d'activité répondrait aussi présent. Les notifications du téléphone s'afficheraient sur ce fameux écran ovale, et quelques applications maison tourneraient même directement au poignet, Google Maps et YouTube Music en premier. Il n'y aurait par contre ni Wi-Fi ni puce cellulaire. Tout passerait par le smartphone en Bluetooth, que vous soyez sur Android ou sur iPhone.
Mais à quel prix ?
Côté tarif, rien n'est officiel. Android Headlines parie sur une fourchette de 149 à 199 dollars, avec un lancement qui arriverait dans le courant du mois d'octobre, juste à temps pour les fêtes. Le Air tient l'entrée de gamme à 99,99 euros chez nous depuis mai. La Pixel Watch 5, elle, est tout en haut de la gamme. Entre les deux, le Charge 6, arrivé à 159,95 euros en octobre 2023, n'a jamais eu de descendance, et c'est ce vide que le Edge viendrait boucher. Aucune date ni aucun prix en euros n'ont filtré pour la France, mais le Air y est vendu depuis le premier jour, alors on imagine bien le Edge suivre le même chemin.
On en dit quoi ?
Trois ans sans nouveau Charge, pour ce qui était la valeur sûre du catalogue Fitbit, ça commençait à faire long. La remise en ordre a de l'allure. Les noms redeviennent lisibles, et les coloris sont pensés pour aller avec les Pixel du moment. Il faudra bien sûr que Google officialise tout ça, car une fuite ne dit rien du tarif définitif ni de la qualité du suivi santé. Mais si la conversion en euros se fait sans gourmandise, autour de ce que coûtait le Charge 6 en son temps, ça se considérera tout à fait.