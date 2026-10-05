Fitbit Edge : Google va-t-il enfin combler le vide laissé par le Charge 6 ?

On en dit quoi ?



Trois ans sans nouveau Charge, pour ce qui était la valeur sûre du catalogue Fitbit, ça commençait à faire long. La remise en ordre a de l'allure. Les noms redeviennent lisibles, et les coloris sont pensés pour aller avec les Pixel du moment. Il faudra bien sûr que Google officialise tout ça, car une fuite ne dit rien du tarif définitif ni de la qualité du suivi santé. Mais si la conversion en euros se fait sans gourmandise, autour de ce que coûtait le Charge 6 en son temps, ça se considérera tout à fait.