Fitbit Edge : tension, ECG et une semaine d'autonomie, mais tout passe par l'abonnement
Par Vincent Lautier - Publié le
Les bracelets Fitbit retrouvent donc bien un écran. Google a présenté l'Edge, un modèle à 179,99 euros qui se glisse entre le Fitbit Air, ce capteur sans affichage lancé au printemps, et la Pixel Watch 5. Avec son ECG, son GPS et sa semaine d'autonomie, il arrive le 27 octobre chez nous, et il remplace au passage le Charge 6, dont la gamme disparaît.
Il faut remonter au Charge 6, en 2023, pour trouver un bracelet Fitbit avec un écran. Trois ans plus tard, Google a visiblement entendu les habitués que l'Air, complètement nu, laissait sur leur faim. L'Edge reprend donc un petit écran AMOLED ovale de 1,34 pouce, nettement plus grand que celui du Charge 6, dans un boîtier en aluminium de 11,5 mm d'épaisseur. L'interface vient tout droit de la Pixel Watch 5. Un bouton tactile sur la tranche aide à naviguer, on trouve quatre coloris au lancement, du noir volcanique au pêche rose, et Google vend aussi cinq gammes de bracelets interchangeables.
Le cardio optique tourne en continu, une app ECG est de la partie, et le bracelet surveille aussi la température de votre peau pendant la nuit pour calculer un score de récupération chaque matin. Le GPS gagne quand même 40 % de précision au passage, ce qui n'est pas rien pour un produit de cette taille. Niveau sport, vous aurez droit à plus de 50 modes lancés directement au poignet, et la reconnaissance automatique, qui plafonnait jusqu'ici à une dizaine d'activités, en détecte maintenant une bonne centaine. Cette nouveauté arrivera d'ailleurs fin octobre sur le Fitbit Air et les Pixel Watch. Google annonce jusqu'à sept jours d'utilisation, avec cinq minutes de charge pour tenir une journée, et la batterie de 65 mAh se remplace même, ce qui devient rare. Le tout est certifié IP68.
Et puis il y a la tension artérielle, le gros argument de la fiche. Le bracelet la suit sous forme de tendances, et Google prend soin de préciser que ça ne remplace ni un vrai tensiomètre ni un avis médical. Sauf que le résumé mensuel de ces tendances et de la résistance à l'insuline, baptisé Health Guardian, demande un abonnement Google Health Premium à 8,99 euros par mois, trois mois offerts à l'achat, et le coach santé dopé à Gemini loge derrière le même péage. Les précommandes sont ouvertes en France, avec une édition Stephen Curry à 219,99 euros pour les amateurs de basket.
Beaucoup attendaient ce retour de l'écran, et cet Edge a des arguments, à commencer par une batterie remplaçable qui fait presque figure d'exception en 2026. On apprécie aussi que Google clarifie sa gamme, avec trois niveaux bien lisibles au lieu d'un catalogue fouillis. Ce qui coince un peu, c'est la direction générale : chaque nouveauté santé un peu ambitieuse file derrière l'abonnement, et le matériel devient doucement un produit d'appel. L'objet est plutôt chouette, le modèle économique l'est déjà moins.
Le retour de l'écran
Il faut remonter au Charge 6, en 2023, pour trouver un bracelet Fitbit avec un écran. Trois ans plus tard, Google a visiblement entendu les habitués que l'Air, complètement nu, laissait sur leur faim. L'Edge reprend donc un petit écran AMOLED ovale de 1,34 pouce, nettement plus grand que celui du Charge 6, dans un boîtier en aluminium de 11,5 mm d'épaisseur. L'interface vient tout droit de la Pixel Watch 5. Un bouton tactile sur la tranche aide à naviguer, on trouve quatre coloris au lancement, du noir volcanique au pêche rose, et Google vend aussi cinq gammes de bracelets interchangeables.
Une semaine d'autonomie
Le cardio optique tourne en continu, une app ECG est de la partie, et le bracelet surveille aussi la température de votre peau pendant la nuit pour calculer un score de récupération chaque matin. Le GPS gagne quand même 40 % de précision au passage, ce qui n'est pas rien pour un produit de cette taille. Niveau sport, vous aurez droit à plus de 50 modes lancés directement au poignet, et la reconnaissance automatique, qui plafonnait jusqu'ici à une dizaine d'activités, en détecte maintenant une bonne centaine. Cette nouveauté arrivera d'ailleurs fin octobre sur le Fitbit Air et les Pixel Watch. Google annonce jusqu'à sept jours d'utilisation, avec cinq minutes de charge pour tenir une journée, et la batterie de 65 mAh se remplace même, ce qui devient rare. Le tout est certifié IP68.
La tension sous abonnement
Et puis il y a la tension artérielle, le gros argument de la fiche. Le bracelet la suit sous forme de tendances, et Google prend soin de préciser que ça ne remplace ni un vrai tensiomètre ni un avis médical. Sauf que le résumé mensuel de ces tendances et de la résistance à l'insuline, baptisé Health Guardian, demande un abonnement Google Health Premium à 8,99 euros par mois, trois mois offerts à l'achat, et le coach santé dopé à Gemini loge derrière le même péage. Les précommandes sont ouvertes en France, avec une édition Stephen Curry à 219,99 euros pour les amateurs de basket.
On en dit quoi ?
Beaucoup attendaient ce retour de l'écran, et cet Edge a des arguments, à commencer par une batterie remplaçable qui fait presque figure d'exception en 2026. On apprécie aussi que Google clarifie sa gamme, avec trois niveaux bien lisibles au lieu d'un catalogue fouillis. Ce qui coince un peu, c'est la direction générale : chaque nouveauté santé un peu ambitieuse file derrière l'abonnement, et le matériel devient doucement un produit d'appel. L'objet est plutôt chouette, le modèle économique l'est déjà moins.