Fitbit Edge : tension, ECG et une semaine d'autonomie, mais tout passe par l'abonnement

On en dit quoi ?



Beaucoup attendaient ce retour de l'écran, et cet Edge a des arguments, à commencer par une batterie remplaçable qui fait presque figure d'exception en 2026. On apprécie aussi que Google clarifie sa gamme, avec trois niveaux bien lisibles au lieu d'un catalogue fouillis. Ce qui coince un peu, c'est la direction générale : chaque nouveauté santé un peu ambitieuse file derrière l'abonnement, et le matériel devient doucement un produit d'appel. L'objet est plutôt chouette, le modèle économique l'est déjà moins.