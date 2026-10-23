Oura attaque de nouveau Ultrahuman et veut bannir sa bague des États-Unis

On en dit quoi ?



Un brevet décroché le lundi, une plainte déposée le mercredi, la stratégie est assumée et on comprend l'agacement du patron d'Ultrahuman. Oura défend sa place de leader comme elle l'a toujours fait, devant les tribunaux, et ça lui a plutôt réussi jusqu'ici. Mais attaquer un concurrent valorisé 365 millions de dollars quand on en pèse soi-même plusieurs milliards, ça ressemble quand même plus à une stratégie d'usure qu'à une bataille de principes. Pour nous, rien ne change pour le moment : le procès ne concerne que les États-Unis, et les deux bagues restent en vente en France.