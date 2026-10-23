Oura attaque de nouveau Ultrahuman et veut bannir sa bague des États-Unis
Par Vincent Lautier - Publié le
Oura ne lâche pas Ultrahuman. La société finlandaise a déposé le 22 octobre une nouvelle plainte au Texas pour faire interdire aux États-Unis la vente du Ring Pro, la bague connectée de son rival indien, revenue sur le marché américain il y a quelques mois seulement après une première interdiction. Et Oura a visiblement très bien choisi son moment.
La plainte, déposée devant un tribunal fédéral du Texas, s'appuie sur deux brevets, l'un qui porte sur le design de la bague et l'autre sur son agencement interne, avec sa batterie incurvée, son circuit imprimé, ses aimants et ses capteurs. Ce second brevet a été délivré le 20 octobre, deux jours tout juste avant le dépôt du dossier. Oura réclame des dommages et intérêts, mais surtout une injonction permanente qui interdirait la vente du Ring Pro sur le sol américain. Le sous-traitant SVTronics, qui assemble la bague à Plano au Texas pour le compte d'Ultrahuman, est lui aussi visé par la procédure.
Pour Ultrahuman, le coup est rude. La marque indienne avait été chassée du marché américain en août 2025, quand la commission américaine du commerce international avait donné raison à Oura et bloqué l'importation du Ring Air, son modèle précédent. Elle avait alors revu sa copie avec le Ring Pro, lancé en février dernier, et les douanes américaines avaient validé ce nouveau design en mars, ce qui lui avait rouvert les portes du pays. Oura parle aujourd'hui d'
Le marché des bagues connectées reste tout petit, avec moins de cinq millions d'unités attendues cette année selon IDC, mais tout le monde veut sa part, Samsung et sa Galaxy Ring en tête. Ultrahuman a levé 70 millions de dollars en septembre, auprès de Qualcomm Ventures entre autres, pour tenir la distance. Oura a remisé il y a quelques semaines son entrée en bourse à 2,2 milliards de dollars en invoquant un marché trop incertain. Et le jour même du dépôt de la plainte, le finlandais lançait sa Ring 5 en Inde, sur les terres de son rival. Par chez nous, cette Ring 5 est vendue depuis juin à partir de 429 euros, abonnement à 6 euros par mois en plus.
Un brevet décroché le lundi, une plainte déposée le mercredi, la stratégie est assumée et on comprend l'agacement du patron d'Ultrahuman. Oura défend sa place de leader comme elle l'a toujours fait, devant les tribunaux, et ça lui a plutôt réussi jusqu'ici. Mais attaquer un concurrent valorisé 365 millions de dollars quand on en pèse soi-même plusieurs milliards, ça ressemble quand même plus à une stratégie d'usure qu'à une bataille de principes. Pour nous, rien ne change pour le moment : le procès ne concerne que les États-Unis, et les deux bagues restent en vente en France.
Un brevet tout frais
La plainte, déposée devant un tribunal fédéral du Texas, s'appuie sur deux brevets, l'un qui porte sur le design de la bague et l'autre sur son agencement interne, avec sa batterie incurvée, son circuit imprimé, ses aimants et ses capteurs. Ce second brevet a été délivré le 20 octobre, deux jours tout juste avant le dépôt du dossier. Oura réclame des dommages et intérêts, mais surtout une injonction permanente qui interdirait la vente du Ring Pro sur le sol américain. Le sous-traitant SVTronics, qui assemble la bague à Plano au Texas pour le compte d'Ultrahuman, est lui aussi visé par la procédure.
Un retour déjà menacé
Pour Ultrahuman, le coup est rude. La marque indienne avait été chassée du marché américain en août 2025, quand la commission américaine du commerce international avait donné raison à Oura et bloqué l'importation du Ring Air, son modèle précédent. Elle avait alors revu sa copie avec le Ring Pro, lancé en février dernier, et les douanes américaines avaient validé ce nouveau design en mars, ce qui lui avait rouvert les portes du pays. Oura parle aujourd'hui d'
un historique de copie de nos innovations. Mohit Kumar, le patron d'Ultrahuman, rétorque qu'aucune décision de justice ne frappe le Ring Pro, que la bague reste en vente aux États-Unis, et que sa société compte se défendre
vigoureusement.
La guerre sur tous les fronts
Le marché des bagues connectées reste tout petit, avec moins de cinq millions d'unités attendues cette année selon IDC, mais tout le monde veut sa part, Samsung et sa Galaxy Ring en tête. Ultrahuman a levé 70 millions de dollars en septembre, auprès de Qualcomm Ventures entre autres, pour tenir la distance. Oura a remisé il y a quelques semaines son entrée en bourse à 2,2 milliards de dollars en invoquant un marché trop incertain. Et le jour même du dépôt de la plainte, le finlandais lançait sa Ring 5 en Inde, sur les terres de son rival. Par chez nous, cette Ring 5 est vendue depuis juin à partir de 429 euros, abonnement à 6 euros par mois en plus.
On en dit quoi ?
Un brevet décroché le lundi, une plainte déposée le mercredi, la stratégie est assumée et on comprend l'agacement du patron d'Ultrahuman. Oura défend sa place de leader comme elle l'a toujours fait, devant les tribunaux, et ça lui a plutôt réussi jusqu'ici. Mais attaquer un concurrent valorisé 365 millions de dollars quand on en pèse soi-même plusieurs milliards, ça ressemble quand même plus à une stratégie d'usure qu'à une bataille de principes. Pour nous, rien ne change pour le moment : le procès ne concerne que les États-Unis, et les deux bagues restent en vente en France.