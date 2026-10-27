Fitbit Edge : AMOLED, ECG, GPS et 5 jours d'autonomie

On en dit quoi ?



Un bracelet discret qui fait très bien le suivi santé sans jouer à la montre connectée, c'est une bonne idée, et Apple n'a tout simplement rien dans cette catégorie. Par contre, 180 euros le bracelet, plus un abonnement pour débloquer le meilleur du logiciel, ça commence à faire. D'autant que le Fitbit Air suffira à beaucoup de monde pour moitié moins cher. Le Edge est quand même le Fitbit le plus abouti depuis des années, et pour les utilisateurs d'iPhone fatigués de recharger leur montre tous les soirs, c'est peut-être un choix à considérer.