Fitbit Edge : AMOLED, ECG, GPS et 5 jours d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Google relance le bracelet fitness avec le Fitbit Edge, vendu 180 euros et il est disponible dès aujourd'hui, en France aussi. Écran AMOLED, GPS autonome, une semaine d'autonomie annoncée et un suivi du sommeil très complet, le programme est clair. Et comme il fonctionne avec Android comme avec l'iPhone, il pourrait bien parler à ceux qui trouvent l'Apple Watch trop grosse ou trop exigeante en recharge.
Le Fitbit Edge prend la suite du Charge 6 et se glisse entre le Fitbit Air, le petit capteur sans écran à 100 euros qui cartonne depuis sa sortie, et la Pixel Watch. La capsule pèse 17,7 grammes sans le bracelet et embarque un écran AMOLED incurvé de 1,34 pouce, lisible en plein soleil, avec une interface à tuiles qui se pilote d'un seul doigt. Côté capteurs, on trouve un cardio optique plus réactif que celui du Charge 6, un ECG, un oxymètre, un altimètre qui compte les étages grimpés, et un GPS multi-constellations bien plus fiable qu'avant, de quoi courir en laissant le téléphone à la maison. Les notifications s'affichent au poignet, la musique se contrôle à distance, et Google Maps propose même un petit guidage.
Les sept jours promis par Google sont un peu optimistes. Comptez plutôt cinq jours en usage réel avec toutes les mesures activées, et environ deux si vous laissez l'écran allumé en permanence. Même dans ce dernier cas, on est très loin de la recharge quotidienne d'une Apple Watch. La charge complète prend 90 minutes en USB-C, et le bracelet encaisse la piscine sans broncher grâce à ses certifications 5 ATM et IP68.
Le Edge inaugure aussi la nouvelle application Google Health, plus claire et mieux organisée que l'app Fitbit qu'elle remplace. Mais pour profiter du coach IA Gemini, qui analyse vos séances, votre sommeil et même vos repas, il faut passer à la caisse, avec un abonnement à 9 euros par mois et quand même trois mois offerts à l'achat. Plus étonnant, le paiement sans contact disparaît, alors que le Charge 6 le proposait. Pas de boutique d'applications non plus.
Un bracelet discret qui fait très bien le suivi santé sans jouer à la montre connectée, c'est une bonne idée, et Apple n'a tout simplement rien dans cette catégorie. Par contre, 180 euros le bracelet, plus un abonnement pour débloquer le meilleur du logiciel, ça commence à faire. D'autant que le Fitbit Air suffira à beaucoup de monde pour moitié moins cher. Le Edge est quand même le Fitbit le plus abouti depuis des années, et pour les utilisateurs d'iPhone fatigués de recharger leur montre tous les soirs, c'est peut-être un choix à considérer.
Mais c'est quoi au juste ?
Le Fitbit Edge prend la suite du Charge 6 et se glisse entre le Fitbit Air, le petit capteur sans écran à 100 euros qui cartonne depuis sa sortie, et la Pixel Watch. La capsule pèse 17,7 grammes sans le bracelet et embarque un écran AMOLED incurvé de 1,34 pouce, lisible en plein soleil, avec une interface à tuiles qui se pilote d'un seul doigt. Côté capteurs, on trouve un cardio optique plus réactif que celui du Charge 6, un ECG, un oxymètre, un altimètre qui compte les étages grimpés, et un GPS multi-constellations bien plus fiable qu'avant, de quoi courir en laissant le téléphone à la maison. Les notifications s'affichent au poignet, la musique se contrôle à distance, et Google Maps propose même un petit guidage.
Une semaine loin du chargeur
Les sept jours promis par Google sont un peu optimistes. Comptez plutôt cinq jours en usage réel avec toutes les mesures activées, et environ deux si vous laissez l'écran allumé en permanence. Même dans ce dernier cas, on est très loin de la recharge quotidienne d'une Apple Watch. La charge complète prend 90 minutes en USB-C, et le bracelet encaisse la piscine sans broncher grâce à ses certifications 5 ATM et IP68.
Un abonnement et des absents
Le Edge inaugure aussi la nouvelle application Google Health, plus claire et mieux organisée que l'app Fitbit qu'elle remplace. Mais pour profiter du coach IA Gemini, qui analyse vos séances, votre sommeil et même vos repas, il faut passer à la caisse, avec un abonnement à 9 euros par mois et quand même trois mois offerts à l'achat. Plus étonnant, le paiement sans contact disparaît, alors que le Charge 6 le proposait. Pas de boutique d'applications non plus.
On en dit quoi ?
Un bracelet discret qui fait très bien le suivi santé sans jouer à la montre connectée, c'est une bonne idée, et Apple n'a tout simplement rien dans cette catégorie. Par contre, 180 euros le bracelet, plus un abonnement pour débloquer le meilleur du logiciel, ça commence à faire. D'autant que le Fitbit Air suffira à beaucoup de monde pour moitié moins cher. Le Edge est quand même le Fitbit le plus abouti depuis des années, et pour les utilisateurs d'iPhone fatigués de recharger leur montre tous les soirs, c'est peut-être un choix à considérer.