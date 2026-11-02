Bug de l'heure d'hiver sur l'Apple Watch : deux gestes pour corriger l'écran en veille
Par Vincent Lautier - Publié le
Le passage à l'heure d'hiver a encore joué un tour à l'Apple Watch. Sur certaines montres, l'écran toujours allumé, celui qui reste visible quand le poignet est baissé, continue d'afficher l'heure d'été, avec une heure d'avance, alors que la bonne heure revient dès qu'on lève le bras. Apple reconnaît le problème et explique comment s'en débarrasser dans une note d'assistance.
Le scénario est toujours le même. La montre donne la bonne heure dès que l'écran se réveille, d'un geste du poignet ou d'une tape, mais l'affichage en veille campe sur l'heure d'été tant qu'on ne touche à rien. Les alarmes sonnent au bon moment et toutes les fonctions tournent normalement, le décalage ne concerne que ce qui s'affiche au repos. Les premiers signalements sont venus d'Europe, où les horloges ont reculé dans la nuit du 24 au 25 octobre, puis les utilisateurs américains ont constaté la même chose après leur propre passage à l'heure d'hiver du 1er novembre.
Dans sa note du 30 octobre, Apple propose deux gestes. Le premier consiste à passer sur n'importe quel autre cadran puis à revenir sur le vôtre, histoire de forcer le rafraîchissement de l'affichage en veille. Si l'heure d'été s'accroche toujours, un redémarrage de la montre doit en venir à bout. La firme précise au passage que le décalage disparaît de lui-même au minuit qui suit le changement d'heure, autrement dit que ne rien faire marche aussi très bien. Le document ne cite aucun modèle ni aucune version de watchOS, n'annonce pas de correctif, et se contente de rappeler qu'il vaut mieux garder sa montre à jour.
Ce rendez-vous manqué n'a rien d'inédit. L'Apple Watch se prend les pieds dans le changement d'heure de façon récurrente, le phénomène ressort presque à chaque bascule depuis des années, et aucune mise à jour n'a réglé la question une bonne fois pour toutes. Cette année, l'Europe a servi de répétition générale. Les horloges y ont reculé une semaine avant celles des États-Unis, du coup les signalements européens ont permis à Apple de publier sa documentation deux jours avant que les montres américaines ne soient touchées à leur tour. Les dates de changement d'heure sont pourtant fixées très longtemps à l'avance, rien d'imprévisible là-dedans.
Une note d'assistance pour expliquer comment corriger un bug qui se corrige tout seul à minuit, on a connu documentation plus indispensable. Rien de grave, le souci ne touche que l'affichage en veille et il a sans doute déjà disparu de votre poignet. Mais pour un objet dont la fonction première est de donner l'heure, trébucher deux fois par an sur un événement programmé des années à l'avance, c'est quand même un comble. On aimerait que ce marronnier de novembre finisse par quitter les notes d'assistance d'Apple. En tous cas l'an prochain si vous avez le bug, et que vous cherchez une solution sur internet, vous tomberez peut-être sur cet article !
Une heure d'avance au repos
Le scénario est toujours le même. La montre donne la bonne heure dès que l'écran se réveille, d'un geste du poignet ou d'une tape, mais l'affichage en veille campe sur l'heure d'été tant qu'on ne touche à rien. Les alarmes sonnent au bon moment et toutes les fonctions tournent normalement, le décalage ne concerne que ce qui s'affiche au repos. Les premiers signalements sont venus d'Europe, où les horloges ont reculé dans la nuit du 24 au 25 octobre, puis les utilisateurs américains ont constaté la même chose après leur propre passage à l'heure d'hiver du 1er novembre.
Deux manipulations
Dans sa note du 30 octobre, Apple propose deux gestes. Le premier consiste à passer sur n'importe quel autre cadran puis à revenir sur le vôtre, histoire de forcer le rafraîchissement de l'affichage en veille. Si l'heure d'été s'accroche toujours, un redémarrage de la montre doit en venir à bout. La firme précise au passage que le décalage disparaît de lui-même au minuit qui suit le changement d'heure, autrement dit que ne rien faire marche aussi très bien. Le document ne cite aucun modèle ni aucune version de watchOS, n'annonce pas de correctif, et se contente de rappeler qu'il vaut mieux garder sa montre à jour.
Un grand classique
Ce rendez-vous manqué n'a rien d'inédit. L'Apple Watch se prend les pieds dans le changement d'heure de façon récurrente, le phénomène ressort presque à chaque bascule depuis des années, et aucune mise à jour n'a réglé la question une bonne fois pour toutes. Cette année, l'Europe a servi de répétition générale. Les horloges y ont reculé une semaine avant celles des États-Unis, du coup les signalements européens ont permis à Apple de publier sa documentation deux jours avant que les montres américaines ne soient touchées à leur tour. Les dates de changement d'heure sont pourtant fixées très longtemps à l'avance, rien d'imprévisible là-dedans.
On en dit quoi ?
Une note d'assistance pour expliquer comment corriger un bug qui se corrige tout seul à minuit, on a connu documentation plus indispensable. Rien de grave, le souci ne touche que l'affichage en veille et il a sans doute déjà disparu de votre poignet. Mais pour un objet dont la fonction première est de donner l'heure, trébucher deux fois par an sur un événement programmé des années à l'avance, c'est quand même un comble. On aimerait que ce marronnier de novembre finisse par quitter les notes d'assistance d'Apple. En tous cas l'an prochain si vous avez le bug, et que vous cherchez une solution sur internet, vous tomberez peut-être sur cet article !