Bug de l'heure d'hiver sur l'Apple Watch : deux gestes pour corriger l'écran en veille

On en dit quoi ?



Une note d'assistance pour expliquer comment corriger un bug qui se corrige tout seul à minuit, on a connu documentation plus indispensable. Rien de grave, le souci ne touche que l'affichage en veille et il a sans doute déjà disparu de votre poignet. Mais pour un objet dont la fonction première est de donner l'heure, trébucher deux fois par an sur un événement programmé des années à l'avance, c'est quand même un comble. On aimerait que ce marronnier de novembre finisse par quitter les notes d'assistance d'Apple. En tous cas l'an prochain si vous avez le bug, et que vous cherchez une solution sur internet, vous tomberez peut-être sur cet article !