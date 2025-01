Donald Trump se fixe 30 jours pour sauver Tiktok ! Qui est le nouveau favori ?

Un délai supplémentaire pour une solution américaine

« J’ai parlé à de nombreuses personnes de TikTok et il suscite un grand intérêt. Je prendrai cette décision probablement dans les 30 prochains jours. Le Congrès a donné 90 jours. Si nous pouvons sauver TikTok, je pense que ce sera une bonne chose ! » Donald Trump

Un défi financier majeur

Dès son investiture, Donald Trump a en effet signé unoctroyant un. Le président veut aller plus loin, et sepour permettre aux négociations en cours d’aboutir. Ces discussions visent à transférer la majorité de la branche américaine à des firmes nationales, tout en maintenant une participation minoritaire pour ByteDance.. Larry Ellison (son cofondateur) avait d'ailleurs été évoqué il y a quelques jours.La Maison-Blanche est activement impliquée dans les pourparlers, et. Déjà fournisseur de l’infrastructure cloud qui soutient les opérations de TikTok, la firme avait manifesté un intérêt pour un partenariat avec TikTok en 2020, sous la première administration Trump, dans une tentative précédente de transfert de propriété impliquant Walmart., un choix qui éviterait une séparation entre des branches américaines et internationales.Ce montant colossalde nombreuses entreprises, ce qui complique la structuration d’un rachat. Donald Trump a évoqué la possibilité que le gouvernement américain prenne une participation dans TikTok, rendant l’entreprise partiellement nationalisée, bien qu’il soit incertain que cette idée soit actuellement sur la table.. Si les négociations échouent, l’application pourrait rester bannie, laissant des millions d’utilisateurs américains sans accès à la plateforme. En revanche, un accord avec Oracle offrirait à TikTok un chemin pour retrouver sa place sur l’App Store et rassurerait les autorités américaines sur la gestion des données des utilisateurs.atteignant des sommes astronomiques de plusieurs dizaines de milliers de dollars...