Question à plusieurs dizaines, centaines de milliards : mais combien vaut TikTok ?

Une estimation difficile, sans données précises

Et pourquoi pas une vente aux enchères ?

En effet, la question de la valeur de TikTok se pose, puisqu'il est question de cession partielle. Or la plateforme ne publie pas de chiffres détaillés sur son chiffre d’affaires ou ses bénéfices.Cette somme exclut toutefois l’algorithme clé de TikTok, qui joue un rôle essentiel dans le succès de l’application. Selon Dan Ives, analyste chez Wedbush, si l’algorithme devait faire partie de la vente,En novembre 2023, ByteDance avait proposé à ses employés américains de racheter leurs actions à 160 dollars l’unité, valorisant ainsi TikTok aux États-Unis àselon. Mais il semble peu probable que ByteDance -la maison-mère de TikTok- accepte de vendre sa technologie maîtresse, source de son succès fulgurant.A cela, s'ajoute le fait que la plateforme reste extrêmement populaire, avec 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis, ce qui en fait le deuxième réseau social le plus utilisé dans le pays, juste derrière Facebook. En outre, TikTok génère, estimés à 15,5 milliards de dollars en 2025 d'après les prévisions de l’agenceDepuis l’annonce de la suspension de l’interdiction, plusieurs grands noms du secteur se sont manifestés comme potentiels acheteurs de TikTok. Parmi eux figurent Larry Ellison (le cofondateur d’Oracle), Elon Musk , l’influenceur MrBeast , ainsi que Franck McCourt (propriétaire de l’Olympique de Marseille). Ce dernier a proposé 20 milliards de dollars pour acquérir TikTok, bien que cette somme soit bien inférieure à celle avancée par le président Donald Trump, qui avait estimé que l’application valait. À titre de comparaison, Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, est valorisé à environ 1 500 milliards de dollars au niveau mondial. De plus, l’interdiction ne concerne que la branche américaine de TikTok, ce qui restreint sa valeur potentielle sur le marché global.A ce jour, ByteDance n’a pas encore laissé entendre qu’elle accepterait de céder la branche américaine de TikTok, ce qui laisse planer une incertitude sur l’avenir de l’application aux États-Unis.Les tensions entre la Chine et les États-Unis concernant la sécurité des données personnelles et la puissance des entreprises technologiques chinoises, comme ByteDance, sont loin d’être résolues.