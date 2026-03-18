La Russie condamne Telegram et prépare un blocage total
Par Vincent Lautier - Publié le
Le tribunal de Moscou vient d'infliger une amende de 35 millions de roubles à Telegram pour ne pas avoir supprimé des contenus interdits. Après le blocage de WhatsApp en février, les autorités russes pourraient couper totalement l'accès à Telegram dès avril, et pousser les 90 millions d'utilisateurs russes vers MAX, une messagerie d'État sans chiffrement.
Le tribunal Tagansky de Moscou a condamné Telegram à une amende de 35 millions de roubles, soit environ 354 000 euros, pour cinq infractions liées au maintien en ligne de contenus interdits sur le territoire russe. Les reproches portent sur du contenu lié à l'extrémisme, à la drogue et à la pédopornographie. Le même tribunal avait déjà infligé 10,8 millions de roubles en février. Au total, Telegram risque jusqu'à 64 millions de roubles d'amendes cumulées, soit environ 650 000 euros.
Telegram rejette les accusations et les qualifie de politiquement motivées. La société affirme que la Russie cherche à dégrader ses services pour forcer les utilisateurs à migrer vers MAX, la messagerie officielle lancée par le groupe VK.
WhatsApp a été bloqué en Russie en février 2026. Telegram, qui compte environ 90 millions d'utilisateurs dans le pays, subit des restrictions progressives depuis l'été 2025 : les appels audio et vidéo ont été coupés en août, puis les vitesses de téléchargement ont été ralenties en février. Ce week-end, des pannes ont été signalées dans plusieurs villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg, avec des délais de chargement de 20 secondes sur certaines chaînes.
Des sources citées par le média russe RBC affirment que la décision de bloquer totalement Telegram est
MAX est l'application que Moscou pousse pour remplacer Telegram et WhatsApp. Lancée en 2025 par le groupe VK, elle a été promue comme
Par contre, MAX ne propose pas de chiffrement de bout en bout, et sa politique de confidentialité indique que les données des utilisateurs peuvent être partagées avec des tiers et des agences gouvernementales.
Proposer une messagerie d'État sans vie privée pour remplacer les applications chiffrées, on a connu des plans plus subtils. Les utilisateurs qui tiennent à la confidentialité de leurs échanges vont devoir passer par un VPN, mais ça aussi, la Russie sait bloquer.
35 millions de roubles d'amende
Le tribunal Tagansky de Moscou a condamné Telegram à une amende de 35 millions de roubles, soit environ 354 000 euros, pour cinq infractions liées au maintien en ligne de contenus interdits sur le territoire russe. Les reproches portent sur du contenu lié à l'extrémisme, à la drogue et à la pédopornographie. Le même tribunal avait déjà infligé 10,8 millions de roubles en février. Au total, Telegram risque jusqu'à 64 millions de roubles d'amendes cumulées, soit environ 650 000 euros.
Telegram rejette les accusations et les qualifie de politiquement motivées. La société affirme que la Russie cherche à dégrader ses services pour forcer les utilisateurs à migrer vers MAX, la messagerie officielle lancée par le groupe VK.
Un blocage total qui se rapproche
WhatsApp a été bloqué en Russie en février 2026. Telegram, qui compte environ 90 millions d'utilisateurs dans le pays, subit des restrictions progressives depuis l'été 2025 : les appels audio et vidéo ont été coupés en août, puis les vitesses de téléchargement ont été ralenties en février. Ce week-end, des pannes ont été signalées dans plusieurs villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg, avec des délais de chargement de 20 secondes sur certaines chaînes.
Des sources citées par le média russe RBC affirment que la décision de bloquer totalement Telegram est
définitive, et que ça pourrait arriver dès avril.
MAX, la messagerie du Kremlin
MAX est l'application que Moscou pousse pour remplacer Telegram et WhatsApp. Lancée en 2025 par le groupe VK, elle a été promue comme
messagerie nationalepar le gouvernement russe en juillet 2025, et elle est préinstallée sur tous les smartphones vendus dans le pays depuis septembre. L'application revendique 100 millions d'inscrits et propose de la messagerie, des mini-applications, un système de paiement et un accès aux services publics en ligne.
Par contre, MAX ne propose pas de chiffrement de bout en bout, et sa politique de confidentialité indique que les données des utilisateurs peuvent être partagées avec des tiers et des agences gouvernementales.
On en dit quoi ?
Proposer une messagerie d'État sans vie privée pour remplacer les applications chiffrées, on a connu des plans plus subtils. Les utilisateurs qui tiennent à la confidentialité de leurs échanges vont devoir passer par un VPN, mais ça aussi, la Russie sait bloquer.