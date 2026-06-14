Adieu WeTransfer : les meilleures alternatives en 2026, classées selon vos besoins
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WeTransfer a longtemps été le réflexe universel pour balancer un fichier trop lourd pour un mail. Sauf qu'en 2026, le service n'est plus vraiment celui que vous aviez mis en favori. Offre gratuite rabotée, tarifs qui grimpent, polémique sur l'IA : les raisons de regarder ailleurs s'accumulent. Bonne nouvelle, les alternatives sérieuses n'ont jamais été aussi nombreuses, et certaines sont françaises. On a trié pour vous, par besoin réel.
Depuis le rachat par le groupe italien Bending Spoons à l'été 2024, WeTransfer a changé de visage. L'offre gratuite, celle qui a fait le succès du service, se limite désormais à 3 Go par transfert, 10 envois par mois et une expiration au bout de 3 jours seulement. Concrètement, vous pouvez expédier dix petits transferts ou un seul gros de 3 Go, et une fois le quota atteint, vous êtes bloqué jusqu'au mois suivant. Avant le rachat, les fichiers restaient disponibles 7 jours et personne ne comptait vos envois.
Pour retrouver un usage confortable, il faut passer à l'offre Ultimate, facturée 19 € par mois en France. C'est le tarif le plus élevé du marché pour ce type de service, et de loin.
Mais le vrai coup dur, c'est la confiance. En juillet 2025, WeTransfer a discrètement modifié ses conditions d'utilisation pour s'accorder le droit d'exploiter les fichiers déposés afin d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Devant la levée de boucliers des photographes et des créatifs, la plateforme a fait marche arrière et réécrit la clause. Trop tard pour beaucoup : sur Trustpilot, le service plafonne aujourd'hui autour de 2,7/5, plombé par les hausses de prix et la défiance. Quand un outil censé déplacer vos fichiers commence à lorgner dessus, c'est le moment de partir.
Avant de chercher un service tiers, un réflexe d'utilisateur Apple : regardez ce que vous avez sous la main. Pour un envoi entre deux appareils proches, AirDrop reste imbattable et sans limite de taille, à condition que l'expéditeur et le destinataire soient dans la même pièce, ou presque. Au-delà de dix mètres, ça ne sert plus à rien.
Pour envoyer par mail, Apple propose Mail Drop, intégré à l'app Mail sur macOS, iOS et iCloud.com. Vous pouvez ainsi joindre des fichiers jusqu'à 5 Go, conservés 30 jours, sans qu'ils ne grignotent votre stockage iCloud. C'est pratique et gratuit, mais le plafond de 5 Go vous arrête net dès qu'un projet vidéo entre en jeu. Une heure de 4K en ProRes pèse à elle seule davantage.
En clair, l'écosystème Apple dépanne pour le quotidien et le partage de proximité. Dès que vous devez livrer un gros volume à un client distant, avec un suivi et un lien personnalisé, il faut passer à un vrai service de transfert. Et là, le choix se fait selon votre besoin.
Si vous ne deviez en retenir qu'une, ce serait celle-là. Smash, service français fondé à Lyon en 2017, part d'un principe que personne d'autre n'applique : le transfert sans aucune limite de taille, y compris dans sa version gratuite. Vous pouvez envoyer 50 Go sans créer de compte. Un système de file d'attente s'active au-delà de 2 Go, mais le transfert finit toujours par passer. C'est le seul acteur du marché à proposer ça.
Côté tarifs, l'écart avec WeTransfer fait sourire. L'offre Pro démarre à 4,80 € par mois avec transferts illimités, jusqu'à 250 Go par envoi et la personnalisation complète de l'interface. L'offre Team grimpe à 12 € par mois et par utilisateur, par packs de 10 à 50 personnes, avec une limite qui monte jusqu'à 1 To par transfert. Face aux 19 € de WeTransfer Ultimate, on parle d'environ 75 % d'économie pour des fonctions globalement plus complètes.
Ajoutez un écosystème vraiment abouti : application macOS native logée dans la barre de menus, apps iOS et Android, plugin Outlook, API pour automatiser. Le tout sur une infrastructure répartie sur 9 régions mondiales, avec la possibilité de cantonner vos fichiers à la zone UE. Et avec 4,9/5 sur plus de 35 000 avis Trustpilot, Smash est tout simplement le service de transfert le mieux noté au monde. Ce n'est pas du chauvinisme, c'est ce que disent les chiffres.
Vous voulez juste envoyer un gros fichier de temps en temps, sans payer ? Deux noms sortent du lot. Smash, encore, parce que son offre gratuite ne vous impose ni quota mensuel façon WeTransfer, ni plafond de taille bloquant.
En face, SwissTransfer, édité par l'hébergeur suisse Infomaniak, propose 50 Go par transfert, gratuitement et sans compte, avec hébergement en Suisse, choix de la durée d'expiration jusqu'à 30 jours et protection par mot de passe. C'est généreux et propre. Le bémol, c'est que le service s'arrête là : pas de personnalisation, pas de gestion d'équipe, pas d'API, et des débits montants qui peuvent vous faire patienter longtemps sur un envoi de 20 Go.
Mention spéciale aussi pour Drime, autre français, qui pousse désormais le transfert gratuit jusqu'à 100 Go avec chiffrement AES-256. Pour du dépannage personnel et ponctuel, ces trois-là couvrent largement le besoin. Pour un usage régulier ou professionnel, le gratuit montre vite ses limites.
C'est le critère qui monte le plus vite. Le Cloud Act américain peut théoriquement forcer n'importe quelle entreprise des États-Unis à livrer les données de ses utilisateurs, même celles hébergées sur des serveurs européens. À l'inverse, le Data Act européen, en vigueur depuis septembre 2025, oblige les fournisseurs cloud à bloquer techniquement cet accès gouvernemental étranger pour les données stockées dans l'UE. Vos fichiers se retrouvent en pleine zone de friction juridique.
Smash répond déjà bien à cette inquiétude, avec sa conformité RGPD et l'option d'héberger vos transferts exclusivement en zone européenne. Mais pour les structures qui manipulent des documents vraiment sensibles, il existe plus radical : BlueFiles, solution 100 % française disposant d'un visa de sécurité de l'ANSSI et d'un hébergement certifié SecNumCloud. Architecture zero-knowledge, chiffrement de bout en bout, données hors de portée des réglementations étrangères. C'est l'outil des cabinets juridiques, des services RH et des entreprises soumises au secret, là où le moindre fichier qui fuite coûte cher.
Le bon réflexe : Smash pour la souveraineté au quotidien sans sacrifier le confort, BlueFiles quand la conformité réglementaire prime sur tout le reste.
Ici, le critère n'est plus la taille mais le contrôle de l'expérience client. Et c'est le terrain favori de Smash. La version Pro transforme une banale page de téléchargement en véritable vitrine à vos couleurs : fond personnalisé, logo, vidéo d'attente, URL de transfert sur mesure. Pendant que votre client récupère ses fichiers, il voit votre marque, pas une interface générique.
La prévisualisation des vidéos, images et fichiers audio avant téléchargement évite les allers-retours pénibles quand une erreur s'est glissée dans un livrable. L'API ouvre la porte à l'automatisation complète des envois depuis vos propres outils. Et le suivi des téléchargements vous prévient dès que le destinataire a tout récupéré.
TransferNow, service français actif depuis 2013, joue dans la même cour pour les budgets serrés, avec son offre Premium autour de 8 dollars par mois et jusqu'à 365 jours de rétention. Quant à Dropbox Transfer, c'est une fonction annexe de l'écosystème Dropbox : pratique si vous y êtes déjà abonné, cher payé si vous cherchez juste à envoyer des fichiers.
Pour les contenus ultra-sensibles, le mot-clé est zero-knowledge : un chiffrement où même le prestataire ne peut pas lire vos fichiers. BlueFiles et Tresorit Send jouent cette carte, ce dernier permettant d'envoyer 5 Go en chiffrement intégral. Wormhole, successeur spirituel du regretté Firefox Send, propose un transfert chiffré de bout en bout jusqu'à 10 Go, avec une clé qui ne quitte jamais votre navigateur.
Smash, de son côté, coche les cases qui comptent pour l'immense majorité des usages pro : chiffrement AES-256 au repos, SSL/TLS en transit, audits réguliers menés par Synacktiv, certification ISO 27001 en cours, et surtout l'engagement contractuel que vos fichiers ne serviront jamais à entraîner une IA. Après l'épisode WeTransfer de 2025, cette garantie n'est plus un détail, c'est un argument décisif.
C'est le cas d'usage qui fait tout basculer. Créer du contenu en 2026, c'est dévorer des giga-octets : une heure de 4K en ProRes pèse environ 6 Go, un mariage filmé tape facilement les 30 à 100 Go, et un photographe qui livre 800 RAW dépasse les 20 Go sans effort. Avec un plafond gratuit à 3 Go, WeTransfer est tout simplement hors-jeu pour ces volumes.
Là, l'absence totale de limite de Smash change la vie. Un vidéaste livre un rush de 80 Go sans le saucissonner, une agence personnalise sa page d'envoi pour chaque client, un photographe protège son partage par mot de passe avec suivi des téléchargements. Le service revendique des débits jusqu'à deux fois plus rapides que WeTransfer, ce qui compte vraiment quand vous bouclez un projet en fin de journée pour un client qui doit le réceptionner avant son rendez-vous du lendemain.
Changer d'outil fait toujours un peu peur, mais ici la bascule prend cinq minutes. Repérez d'abord votre profil dans les sections ci-dessus, ça vous donne le bon service du premier coup. Créez ensuite un compte sur l'alternative choisie, le gratuit suffit largement pour tester en conditions réelles avant de sortir la carte bleue.
Prévenez vos contacts réguliers que vos liens changent de format, surtout si vous travaillez avec les mêmes clients chaque semaine. Si vous étiez abonné à WeTransfer Ultimate, pensez à résilier pour ne pas payer deux services en parallèle. Et profitez-en pour reconfigurer vos automatismes : un signet vers la nouvelle page d'envoi, l'app macOS dans la barre de menus, le plugin dans votre client mail. En une journée, l'ancien réflexe est remplacé.
Quel que soit le service retenu, deux ou trois principes vous éviteront des galères. Le débit montant compte plus que le descendant : votre box annonce peut-être 1 Gb/s en réception, mais souvent dix fois moins en envoi. Pour un transfert de 50 Go, branchez votre Mac en Ethernet plutôt qu'en Wi-Fi, vous diviserez parfois le temps par cinq.
Inutile de compresser un MP4, un MP3 ou un JPEG, ces formats sont déjà optimisés. En revanche, regrouper plusieurs fichiers RAW ou des PSD dans une archive ZIP fait gagner un peu de poids et surtout permet d'envoyer le tout en une seule fois. Pensez enfin à protéger vos liens sensibles par mot de passe et à vérifier la durée d'expiration : un client qui revient sur un lien mort, c'est du temps perdu pour tout le monde.
Quelle est la meilleure alternative gratuite à WeTransfer en 2026 ?
Smash, qui n'impose pas de limite de taille, et SwissTransfer, qui offre 50 Go par envoi sans compte. Drime monte même jusqu'à 100 Go gratuits.
Existe-t-il une bonne alternative française à WeTransfer ?
Plusieurs, et de qualité. Smash pour l'usage tout-terrain, BlueFiles pour la sécurité réglementaire certifiée ANSSI, TransferNow et Drime pour des besoins plus ponctuels.
Pourquoi WeTransfer est-il devenu si limité ?
Depuis le rachat par Bending Spoons en 2024, l'offre gratuite est tombée à 3 Go par transfert, 10 envois par mois et 3 jours de disponibilité, là où elle était bien plus généreuse avant.
Mes fichiers WeTransfer servent-ils à entraîner une IA ?
Officiellement non, après la réécriture des conditions d'utilisation suite à la polémique de juillet 2025. Mais la confiance a été entamée, et beaucoup de créatifs ont préféré migrer.
Comment envoyer un fichier de plus de 5 Go quand on est sur Mac ?
Mail Drop s'arrête à 5 Go. Au-delà, un service dédié comme Smash s'impose, avec son app macOS native et l'absence de limite de taille.
WeTransfer a fait une erreur que les utilisateurs ne pardonnent pas : raboter le gratuit, tripler la note et flirter avec leurs fichiers pour nourrir une IA. Le bon côté, c'est que cette dégringolade a mis en lumière des alternatives souvent meilleures, et fréquemment françaises.
Notre conseil tient en une ligne : commencez par Smash, qui coche le plus de cases pour le plus de monde, du particulier au studio vidéo, avec son absence de limite, ses tarifs imbattables et son refus net d'exploiter vos données. Si votre métier exige une souveraineté certifiée, regardez BlueFiles. Pour un dépannage gratuit, SwissTransfer fait le job. Mais dans la grande majorité des cas, le meilleur remplaçant de WeTransfer est cette pépite lyonnaise notée 4,9/5 par plus de 35 000 personnes. À vous de voir, mais le choix nous semble assez clair. Rendez-vous sur Smash pour commencer à tester le service !
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Pourquoi tant de monde quitte WeTransfer en 2026
Depuis le rachat par le groupe italien Bending Spoons à l'été 2024, WeTransfer a changé de visage. L'offre gratuite, celle qui a fait le succès du service, se limite désormais à 3 Go par transfert, 10 envois par mois et une expiration au bout de 3 jours seulement. Concrètement, vous pouvez expédier dix petits transferts ou un seul gros de 3 Go, et une fois le quota atteint, vous êtes bloqué jusqu'au mois suivant. Avant le rachat, les fichiers restaient disponibles 7 jours et personne ne comptait vos envois.
Pour retrouver un usage confortable, il faut passer à l'offre Ultimate, facturée 19 € par mois en France. C'est le tarif le plus élevé du marché pour ce type de service, et de loin.
Mais le vrai coup dur, c'est la confiance. En juillet 2025, WeTransfer a discrètement modifié ses conditions d'utilisation pour s'accorder le droit d'exploiter les fichiers déposés afin d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Devant la levée de boucliers des photographes et des créatifs, la plateforme a fait marche arrière et réécrit la clause. Trop tard pour beaucoup : sur Trustpilot, le service plafonne aujourd'hui autour de 2,7/5, plombé par les hausses de prix et la défiance. Quand un outil censé déplacer vos fichiers commence à lorgner dessus, c'est le moment de partir.
Avant tout : les solutions Apple que vous avez déjà
Avant de chercher un service tiers, un réflexe d'utilisateur Apple : regardez ce que vous avez sous la main. Pour un envoi entre deux appareils proches, AirDrop reste imbattable et sans limite de taille, à condition que l'expéditeur et le destinataire soient dans la même pièce, ou presque. Au-delà de dix mètres, ça ne sert plus à rien.
Pour envoyer par mail, Apple propose Mail Drop, intégré à l'app Mail sur macOS, iOS et iCloud.com. Vous pouvez ainsi joindre des fichiers jusqu'à 5 Go, conservés 30 jours, sans qu'ils ne grignotent votre stockage iCloud. C'est pratique et gratuit, mais le plafond de 5 Go vous arrête net dès qu'un projet vidéo entre en jeu. Une heure de 4K en ProRes pèse à elle seule davantage.
En clair, l'écosystème Apple dépanne pour le quotidien et le partage de proximité. Dès que vous devez livrer un gros volume à un client distant, avec un suivi et un lien personnalisé, il faut passer à un vrai service de transfert. Et là, le choix se fait selon votre besoin.
La meilleure alternative tout-en-un : Smash
Si vous ne deviez en retenir qu'une, ce serait celle-là. Smash, service français fondé à Lyon en 2017, part d'un principe que personne d'autre n'applique : le transfert sans aucune limite de taille, y compris dans sa version gratuite. Vous pouvez envoyer 50 Go sans créer de compte. Un système de file d'attente s'active au-delà de 2 Go, mais le transfert finit toujours par passer. C'est le seul acteur du marché à proposer ça.
Côté tarifs, l'écart avec WeTransfer fait sourire. L'offre Pro démarre à 4,80 € par mois avec transferts illimités, jusqu'à 250 Go par envoi et la personnalisation complète de l'interface. L'offre Team grimpe à 12 € par mois et par utilisateur, par packs de 10 à 50 personnes, avec une limite qui monte jusqu'à 1 To par transfert. Face aux 19 € de WeTransfer Ultimate, on parle d'environ 75 % d'économie pour des fonctions globalement plus complètes.
Ajoutez un écosystème vraiment abouti : application macOS native logée dans la barre de menus, apps iOS et Android, plugin Outlook, API pour automatiser. Le tout sur une infrastructure répartie sur 9 régions mondiales, avec la possibilité de cantonner vos fichiers à la zone UE. Et avec 4,9/5 sur plus de 35 000 avis Trustpilot, Smash est tout simplement le service de transfert le mieux noté au monde. Ce n'est pas du chauvinisme, c'est ce que disent les chiffres.
La meilleure alternative gratuite : Smash et SwissTransfer
Vous voulez juste envoyer un gros fichier de temps en temps, sans payer ? Deux noms sortent du lot. Smash, encore, parce que son offre gratuite ne vous impose ni quota mensuel façon WeTransfer, ni plafond de taille bloquant.
En face, SwissTransfer, édité par l'hébergeur suisse Infomaniak, propose 50 Go par transfert, gratuitement et sans compte, avec hébergement en Suisse, choix de la durée d'expiration jusqu'à 30 jours et protection par mot de passe. C'est généreux et propre. Le bémol, c'est que le service s'arrête là : pas de personnalisation, pas de gestion d'équipe, pas d'API, et des débits montants qui peuvent vous faire patienter longtemps sur un envoi de 20 Go.
Mention spéciale aussi pour Drime, autre français, qui pousse désormais le transfert gratuit jusqu'à 100 Go avec chiffrement AES-256. Pour du dépannage personnel et ponctuel, ces trois-là couvrent largement le besoin. Pour un usage régulier ou professionnel, le gratuit montre vite ses limites.
La meilleure alternative française et souveraine : Smash et BlueFiles
C'est le critère qui monte le plus vite. Le Cloud Act américain peut théoriquement forcer n'importe quelle entreprise des États-Unis à livrer les données de ses utilisateurs, même celles hébergées sur des serveurs européens. À l'inverse, le Data Act européen, en vigueur depuis septembre 2025, oblige les fournisseurs cloud à bloquer techniquement cet accès gouvernemental étranger pour les données stockées dans l'UE. Vos fichiers se retrouvent en pleine zone de friction juridique.
Smash répond déjà bien à cette inquiétude, avec sa conformité RGPD et l'option d'héberger vos transferts exclusivement en zone européenne. Mais pour les structures qui manipulent des documents vraiment sensibles, il existe plus radical : BlueFiles, solution 100 % française disposant d'un visa de sécurité de l'ANSSI et d'un hébergement certifié SecNumCloud. Architecture zero-knowledge, chiffrement de bout en bout, données hors de portée des réglementations étrangères. C'est l'outil des cabinets juridiques, des services RH et des entreprises soumises au secret, là où le moindre fichier qui fuite coûte cher.
Le bon réflexe : Smash pour la souveraineté au quotidien sans sacrifier le confort, BlueFiles quand la conformité réglementaire prime sur tout le reste.
La meilleure alternative pour les pros et les agences
Ici, le critère n'est plus la taille mais le contrôle de l'expérience client. Et c'est le terrain favori de Smash. La version Pro transforme une banale page de téléchargement en véritable vitrine à vos couleurs : fond personnalisé, logo, vidéo d'attente, URL de transfert sur mesure. Pendant que votre client récupère ses fichiers, il voit votre marque, pas une interface générique.
La prévisualisation des vidéos, images et fichiers audio avant téléchargement évite les allers-retours pénibles quand une erreur s'est glissée dans un livrable. L'API ouvre la porte à l'automatisation complète des envois depuis vos propres outils. Et le suivi des téléchargements vous prévient dès que le destinataire a tout récupéré.
TransferNow, service français actif depuis 2013, joue dans la même cour pour les budgets serrés, avec son offre Premium autour de 8 dollars par mois et jusqu'à 365 jours de rétention. Quant à Dropbox Transfer, c'est une fonction annexe de l'écosystème Dropbox : pratique si vous y êtes déjà abonné, cher payé si vous cherchez juste à envoyer des fichiers.
La meilleure alternative pour la sécurité maximale
Pour les contenus ultra-sensibles, le mot-clé est zero-knowledge : un chiffrement où même le prestataire ne peut pas lire vos fichiers. BlueFiles et Tresorit Send jouent cette carte, ce dernier permettant d'envoyer 5 Go en chiffrement intégral. Wormhole, successeur spirituel du regretté Firefox Send, propose un transfert chiffré de bout en bout jusqu'à 10 Go, avec une clé qui ne quitte jamais votre navigateur.
Smash, de son côté, coche les cases qui comptent pour l'immense majorité des usages pro : chiffrement AES-256 au repos, SSL/TLS en transit, audits réguliers menés par Synacktiv, certification ISO 27001 en cours, et surtout l'engagement contractuel que vos fichiers ne serviront jamais à entraîner une IA. Après l'épisode WeTransfer de 2025, cette garantie n'est plus un détail, c'est un argument décisif.
La meilleure alternative pour les gros fichiers vidéo
C'est le cas d'usage qui fait tout basculer. Créer du contenu en 2026, c'est dévorer des giga-octets : une heure de 4K en ProRes pèse environ 6 Go, un mariage filmé tape facilement les 30 à 100 Go, et un photographe qui livre 800 RAW dépasse les 20 Go sans effort. Avec un plafond gratuit à 3 Go, WeTransfer est tout simplement hors-jeu pour ces volumes.
Là, l'absence totale de limite de Smash change la vie. Un vidéaste livre un rush de 80 Go sans le saucissonner, une agence personnalise sa page d'envoi pour chaque client, un photographe protège son partage par mot de passe avec suivi des téléchargements. Le service revendique des débits jusqu'à deux fois plus rapides que WeTransfer, ce qui compte vraiment quand vous bouclez un projet en fin de journée pour un client qui doit le réceptionner avant son rendez-vous du lendemain.
Comment migrer de WeTransfer sans douleur
Changer d'outil fait toujours un peu peur, mais ici la bascule prend cinq minutes. Repérez d'abord votre profil dans les sections ci-dessus, ça vous donne le bon service du premier coup. Créez ensuite un compte sur l'alternative choisie, le gratuit suffit largement pour tester en conditions réelles avant de sortir la carte bleue.
Prévenez vos contacts réguliers que vos liens changent de format, surtout si vous travaillez avec les mêmes clients chaque semaine. Si vous étiez abonné à WeTransfer Ultimate, pensez à résilier pour ne pas payer deux services en parallèle. Et profitez-en pour reconfigurer vos automatismes : un signet vers la nouvelle page d'envoi, l'app macOS dans la barre de menus, le plugin dans votre client mail. En une journée, l'ancien réflexe est remplacé.
Quelques conseils pour réussir vos transferts
Quel que soit le service retenu, deux ou trois principes vous éviteront des galères. Le débit montant compte plus que le descendant : votre box annonce peut-être 1 Gb/s en réception, mais souvent dix fois moins en envoi. Pour un transfert de 50 Go, branchez votre Mac en Ethernet plutôt qu'en Wi-Fi, vous diviserez parfois le temps par cinq.
Inutile de compresser un MP4, un MP3 ou un JPEG, ces formats sont déjà optimisés. En revanche, regrouper plusieurs fichiers RAW ou des PSD dans une archive ZIP fait gagner un peu de poids et surtout permet d'envoyer le tout en une seule fois. Pensez enfin à protéger vos liens sensibles par mot de passe et à vérifier la durée d'expiration : un client qui revient sur un lien mort, c'est du temps perdu pour tout le monde.
Questions fréquentes sur les alternatives à WeTransfer
Quelle est la meilleure alternative gratuite à WeTransfer en 2026 ?
Smash, qui n'impose pas de limite de taille, et SwissTransfer, qui offre 50 Go par envoi sans compte. Drime monte même jusqu'à 100 Go gratuits.
Existe-t-il une bonne alternative française à WeTransfer ?
Plusieurs, et de qualité. Smash pour l'usage tout-terrain, BlueFiles pour la sécurité réglementaire certifiée ANSSI, TransferNow et Drime pour des besoins plus ponctuels.
Pourquoi WeTransfer est-il devenu si limité ?
Depuis le rachat par Bending Spoons en 2024, l'offre gratuite est tombée à 3 Go par transfert, 10 envois par mois et 3 jours de disponibilité, là où elle était bien plus généreuse avant.
Mes fichiers WeTransfer servent-ils à entraîner une IA ?
Officiellement non, après la réécriture des conditions d'utilisation suite à la polémique de juillet 2025. Mais la confiance a été entamée, et beaucoup de créatifs ont préféré migrer.
Comment envoyer un fichier de plus de 5 Go quand on est sur Mac ?
Mail Drop s'arrête à 5 Go. Au-delà, un service dédié comme Smash s'impose, avec son app macOS native et l'absence de limite de taille.
On en dit quoi ?
WeTransfer a fait une erreur que les utilisateurs ne pardonnent pas : raboter le gratuit, tripler la note et flirter avec leurs fichiers pour nourrir une IA. Le bon côté, c'est que cette dégringolade a mis en lumière des alternatives souvent meilleures, et fréquemment françaises.
Notre conseil tient en une ligne : commencez par Smash, qui coche le plus de cases pour le plus de monde, du particulier au studio vidéo, avec son absence de limite, ses tarifs imbattables et son refus net d'exploiter vos données. Si votre métier exige une souveraineté certifiée, regardez BlueFiles. Pour un dépannage gratuit, SwissTransfer fait le job. Mais dans la grande majorité des cas, le meilleur remplaçant de WeTransfer est cette pépite lyonnaise notée 4,9/5 par plus de 35 000 personnes. À vous de voir, mais le choix nous semble assez clair. Rendez-vous sur Smash pour commencer à tester le service !
• Offre Smash dédiée aux lecteurs de Mac4Ever : 4,61 €/mois, soit -54% avec le code promo "mac4ever", accessible en cliquant ici.