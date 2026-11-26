La carte Vitale devient un moyen de connexion à FranceConnect
Par Vincent Lautier - Publié le
L'appli carte Vitale rejoint la liste des comptes reconnus par FranceConnect. Depuis le 23 novembre, les 3,8 millions d'assurés qui l'ont activée peuvent valider leur connexion sur leur téléphone pour accéder à plus de 1 800 services publics en ligne, de la CAF à info-retraite.fr en passant par les sites de l'ANTS. L'annonce officielle est tombée le 25 novembre.
Vous le connaissez forcément, ce bouton bleu FranceConnect qui s'affiche sur la plupart des sites administratifs depuis 2016. Le service opéré par la DINUM revendique 45 millions d'usagers, et il a dépassé les 500 millions de connexions sur la seule année 2025. Jusqu'ici, six comptes permettaient de prouver son identité, impots.gouv, Ameli ou encore France Identité en tête. L'appli carte Vitale devient la septième option. Développée par le GIE SESAM-Vitale pour le compte de l'Assurance Maladie, elle servait surtout à présenter sa carte dématérialisée chez le médecin ou à la pharmacie. Elle prend maintenant une deuxième casquette, nettement plus administrative.
Sur le site de votre démarche, vous cliquez sur FranceConnect, vous choisissez l'appli carte Vitale dans la liste des comptes proposés, et une demande de validation apparaît sur votre smartphone. Il ne reste qu'à confirmer par biométrie ou avec votre mot de passe. La connexion exige donc deux choses à la fois, le téléphone sur lequel l'appli a été activée et cette identification personnelle. Quelqu'un qui ne détient qu'un seul des deux éléments ne pourra pas se connecter à votre place, et c'est bien le but. Côté données, seule votre identité civile est transmise au service consulté, vos informations de santé ne sont pas concernées.
La DINUM, la Cnam et le GIE SESAM-Vitale ont prévu une seconde modalité, pensée cette fois pour la santé, le social et le médico-social. Les fournisseurs de services pourront intégrer un bouton
Entre les identifiants impots.gouv oubliés et les comptes bloqués pour cause de mot de passe recyclé depuis 2014, tout ce qui simplifie l'accès aux services publics est bon à prendre. Le verrou à deux éléments est en plus plutôt rassurant, votre téléphone seul ne suffit pas, votre code non plus. Les assurés équipés restent une petite minorité face aux 45 millions d'usagers de FranceConnect, mais l'appli carte Vitale est déjà installée sur les iPhone et les smartphones Android de pas mal de gens qui n'ont jamais voulu entendre parler de France Identité. Du coup, cette septième option a de bonnes chances de devenir très vite l'une des plus utilisées.
Si la sécurité de vos identifiants vous préoccupe, cet article sur la sanction de la CNIL contre la Macif pour ses mots de passe stockés en clair vaut le détour, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.
Une septième clé pour vos démarches
Vous le connaissez forcément, ce bouton bleu FranceConnect qui s'affiche sur la plupart des sites administratifs depuis 2016. Le service opéré par la DINUM revendique 45 millions d'usagers, et il a dépassé les 500 millions de connexions sur la seule année 2025. Jusqu'ici, six comptes permettaient de prouver son identité, impots.gouv, Ameli ou encore France Identité en tête. L'appli carte Vitale devient la septième option. Développée par le GIE SESAM-Vitale pour le compte de l'Assurance Maladie, elle servait surtout à présenter sa carte dématérialisée chez le médecin ou à la pharmacie. Elle prend maintenant une deuxième casquette, nettement plus administrative.
Mais comment ça marche ?
Sur le site de votre démarche, vous cliquez sur FranceConnect, vous choisissez l'appli carte Vitale dans la liste des comptes proposés, et une demande de validation apparaît sur votre smartphone. Il ne reste qu'à confirmer par biométrie ou avec votre mot de passe. La connexion exige donc deux choses à la fois, le téléphone sur lequel l'appli a été activée et cette identification personnelle. Quelqu'un qui ne détient qu'un seul des deux éléments ne pourra pas se connecter à votre place, et c'est bien le but. Côté données, seule votre identité civile est transmise au service consulté, vos informations de santé ne sont pas concernées.
La santé aussi, sans passer par FranceConnect
La DINUM, la Cnam et le GIE SESAM-Vitale ont prévu une seconde modalité, pensée cette fois pour la santé, le social et le médico-social. Les fournisseurs de services pourront intégrer un bouton
M'identifier avec mon appli carte Vitaledirectement dans leur parcours, pour une prise de rendez-vous en ligne, une pré-admission à l'hôpital ou une téléconsultation. Selon les données demandées et autorisées, l'identité civile, l'Identité Nationale de Santé et des informations d'assurance maladie obligatoire pourront transiter, la complémentaire est annoncée pour plus tard. Les premiers services compatibles arriveront au fur et à mesure des autorisations.
On en dit quoi ?
Entre les identifiants impots.gouv oubliés et les comptes bloqués pour cause de mot de passe recyclé depuis 2014, tout ce qui simplifie l'accès aux services publics est bon à prendre. Le verrou à deux éléments est en plus plutôt rassurant, votre téléphone seul ne suffit pas, votre code non plus. Les assurés équipés restent une petite minorité face aux 45 millions d'usagers de FranceConnect, mais l'appli carte Vitale est déjà installée sur les iPhone et les smartphones Android de pas mal de gens qui n'ont jamais voulu entendre parler de France Identité. Du coup, cette septième option a de bonnes chances de devenir très vite l'une des plus utilisées.
Si la sécurité de vos identifiants vous préoccupe, cet article sur la sanction de la CNIL contre la Macif pour ses mots de passe stockés en clair vaut le détour, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.