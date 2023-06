L'Apple Vision Pro a une zone de sécurité très inférieure à celle du Meta Quest 2

Une limite trop juste ?

safe area

zone quardian

Ainsi,Cette dernière est donc, qui est de 15 sur 15 mètres ! Dans cette limite, la firme garantirait des expériences de réalité virtuelle de qualité et entièrement immersives. Sur son site web , Apple le confirme et précise en gras, en rouge et en encadré (au cas où...).Cette autre indication vient compléter. Elle a été probablement posée pour éviter des accidents quand on porte le casque, comme on peut fréquemment le voir sur YouTube. Mais certains craignent qu’elle ne soit trop restrictive pour certains, ou certaines utilisations commerciales et industrielles...