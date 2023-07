Au lancement, le Vision Pro sera vendu sur rendez-vous et dans certains Apple Store

un rendez-vous obligatoire en Apple Store

Un lancement complexe à gérer

la conception de cette sangle secondaire n'aurait pas encore été finalisée.

Comme certains le pressentaient, un achat direct sur le site web d'Apple n'est pas prévu pour le moment. D'après, le coût de l'appareil, et la nécessité de le faire ajuster personnellement pour chaque acheteur, signifie que son déploiement sera une opération majeure.En outre, la firme veut s'assurer que son casque s'adapte parfaitement à la morphologie des clients (et peut-être limité les retours intempestifs) mais aussi pour respecter les prescriptions de vue.. Chacun des magasins (américains pour commencer) disposera d'un espace dédié au Vision Pro, avec des appareils de démonstration, des accessoires et des sièges.Ces espaces serviront également pourdes personnes et, y compris l'attache sur le dessus de la tête qui pourrait être en option . D'ailleurs, Mark Gurman énonce une mauvaise nouvelle concernant cette dernière.Apparemment, les derniers tests ont montré que certaines personnes ayant des gabarits ou des tours de tête plus petits auront du mal à porter le casque pendant plus d'une demi-heure environ... (remarque ça résout le problème de l'autonomie !). En outre,Pour aider à la configuration pour chaque client, Apple développerait une application iPhone mais aussi un appareil physique où chacun scannera la tête d'une personne avant l'achat. Si la finalisation du produit s'annonce compliquée, il semblerait que sa commercialisation le soit aussi.