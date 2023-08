Apple prépare des accessoires pour son Vision Pro

Le Vision Pro pourrait avoir plein d'accessoires

En effet, d'après l'USPTO, elle vient de récupérer deux nouveaux brevets. Le premier concerne unepour son casque ARVR. Il s'agit d'unequi permettra d'ajouter des capacités matérielles au Vision Pro.On pourrait imaginer des caméras supplémentaires, pour un champ de vision encore plus large, ou encore une gamme de capteurs différents pour ajouter des capacités au casque. Voire des produits dans le cadre d'un suivi médical.Le second porte sur-ou toute autre surface plane- en un immense Magic Trackpad virtuel, avec une prise en charge complète des gestes. Ce brevet mentionne un. Les illustrations montrent en effet une petite boîte posée sur une table, et la montrant détectant d'autres gestes semblables à ceux d'un Magic Trackpad, comme l'utilisation du pouce et de l'index pour faire pivoter une photo.Au mois de juin avec la publication du premier kit de développement , on apprenait qu'il serait possible de créer des écrans et des commandes tactiles, et -surtout- de les faire apparaître quelle que soit la surface. En effet, le développeur Steve Troughton Smith a découvert que l'on pouvait choisir une surface dans le champ de vision du casque, puis de placer n'importe quelle application de sorte qu'elle semble être réellement intégrée à cette surface. Ce brevet vient donc confirmer ces capacités mais également des nouvelles !