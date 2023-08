Les ventes records de l'iPhone

les ventes de l'iPhone ne sont jamais aussi bien portées

croissance des ventes en Europe et en Chine, tandis que l'Amérique, le Japon et l'Asie ont chuté modérément

Tim Cook utilise son Vision Pro tous les jours !

Il y a une énorme excitation autour du Vision Pro. Nous sommes excités en interne. Tous ceux qui ont vécu les démos sont époustouflés, que vous parliez de presse, d'analystes ou de développeurs. Nous expédions maintenant des unités à la communauté des développeurs pour qu'ils commencent à travailler sur leurs applications. Et nous sommes impatients d'expédier au début de l'année prochaine. Et nous ne pourrions donc pas être plus excités avec cela. J'utilise le produit tous les jours.

Même en ce contexte difficile, l'iPhone aurait battu des records sur le trimestre de juin au sein d'une série de marchés émergents, mais également en France, les Pays-Bas et l'Autriche. Apple a également connu une croissance. Evoquant les switchers, il a également été révélé que la plupart des iPhone seraient maintenant achetés via le programme de mise à niveau. Et que cela faisait partie de la stratégie d'Apple dans un contexte économique difficile. Il insiste donc sur les points positifs à commencer par les services, mais également le Vision Pro !