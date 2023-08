Le casque Vision Pro d’Apple aura finalement une « Magic Battery »

Une autonomie magique

MagSafe Battery Pack

Magic Battery

Plusieurs modèles de batterie

Bref, on attend quand même un Magic Tim à la rentrée !

Décidément les versions betas des prochains systèmes continuent de révéler leurs petits secrets. D’après le code de tvOS 17, il semblerait que la batterie du Vision Pro -précédemment désigné sous le peu glamouren raison de sa similitude avec la version éponyme pour l'iPhone- aurait unPassée quelque peu sous silence, la Magic Battery est censée procurer(ce qui n’est pas beaucoup mais le poids et la chaleur du casque pourrait aussi rendre inconfortable, une expérience plus longue). Si certains peuvent trouver cela un peu juste, il sera également possible de la brancher au secteur et ainsi d'alimenter le casque sans limite de temps.Dans la vidéo présentée à la WWDC et les quelques brevets disponibles, on note. Le câble peut être branché sur une source d'alimentation fixe ou sur une batterie Magic pour une utilisation en déplacement.En fouillant dans le code de ces logiciels, le leaker Aaronp613 avait déjà publié sur Twitter (pardon, sur X ) quelques découvertes intéressantes.