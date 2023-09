Le Vision Pro pourra lire des contenus confidentiels sur l'iPhone

Confort et confidentialité

privacy screen

[les] écrans de confidentialité traditionnels atténuent une partie de la lumière dans un axe perpendiculaire à l'écran, ce qui réduit la luminosité perçue par l'utilisateur

Et en pratique ?

Ainsi les iPhone et iPad pourraient être dotés d'un(grâce à la réalité augmentée). Tout chaud sorti des fours de l'USPTO, ceentend se débarrasser d'écrans polarisés qui réduisent l'angle de vision ou d'autres systèmes de confidentialité.Mais il avance égalementsoulignant que. Pour compenser cela, le système doit augmenter la luminosité, réduisant d'autantSur le papier, le système est techniquement intéressant, mais il faudra tout de même avoir un peu de matériel à sa disposition, notamment un Vision Pro. En effet, grâce à l'IA,. En revanche, pour les personnes non autorisées, cet iPhone ou iPad serait éteint.Malgré tout, s'il sembleraitd'afficher l'écran de l'iPhone directement sur le casque, cette solution a l’avantage de conserver les informations directement sur le mobile ou la tablette, données que l'on pourrait retrouver plus tard.