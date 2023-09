Pas de Vision Pro low-cost, mais une génération 2 en 2027 ?

Une production inférieure aux attentes

Un Vision Pro low-cost annulé ?

Apple a peut-être annulé la version lowcost du Vision Pro.

À moins qu'Apple ne réduise considérablement le prix du Vision Pro, la croissance prévue des expéditions à partir de 2025 pourrait ne pas se concrétiser

Pas de Vision Pro 2 avant 2027

Dans sa dernière note, Ming-Chi Kuo -qui semble avoir pas mal d’informations cette semaine- s’attarde sur cette première génération du casque et tente d’enSelon lui, ces dernières devraient être. En effet, la capacité de production maximale pour l’année 2024 devrait se situer entre, ce qui est bien inférieur au million attendu par les analystes.Dans le même temps,Car la raison serait financière !. Apple aurait-elle alors un peu d’inquiétudes sur le devenir de son casque ?Dans la même note de recherche,(au plus tôt). Ainsi, le casque serait donc parti pouravant un possible renouvellement.Cet allongement pourrait trouver. Cela lui laisserait le temps de s’installer dans les foyers. Au vu de son prix de 3500 dollars, il devrait prendre plus de temps que prévu pour devenir un succès à l'instar de l’iPhone.Cependant, quelques analystes estiment qu’qu’ils ont besoin des fonctions proposées par le casque. Un pari risqué mais calculé pour la firme californienne qui multiplie les brevets pour son casque