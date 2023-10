Vision Pro : une option pour rendre l'expérience moins égoïste

Vision Pro : une diffusion sur un écran via AirPlay

Autres fonctionnalités

A l'image de ce que proposent les autres casques de réalité mixte/virtuelle, comme le Meta Quest,. Cette fonctionnalité peut s'avérer pratique pour se sentir moins isolé, pour partager l'expérience avec votre entourage (par exemple une partie de jeu vidéo sur le Quest), mais également pour se faire guider par une personne externe.Cela pourra par exemple être intéressant, en permettant au propriétaire de donner quelques conseils afin d'exploiter au mieux les possibilités de la bête. En effet, il est bien plus simple de voir en temps réel ce que tente de faire l'utilisateur, plutôt que ce dernier ne s'échine à décrire ce qu'il voit. Attention toutefois,En sus de la possibilité de diffuser une partie de l'affichage du casque sur un écran externe, la quatrième bêta de visionOS offre également quelques informations sur les petites fonctions qui seront proposées. Il sera ainsi envisageable deDe même, l'avatar qu'Apple nomme Persona sera partagé avec les participants d'un appel FaceTime et stocké de manière sécurisé sur leurs appareils pendant 30 jours., et il faudra choisir parmi un catalogue de modèles virtuels qui seront ensuite portés par votre Persona. Enfin, le Vision Pro avertira l'utilisateur de l'impossibilité de passer des appels en mode Voyage, d'augmenter la luminosité lorsque vous utilisez un Persona, ou qu'une expérience implique des mouvements rapides qui pourraient incommoder l'utilisateur.