Étonnant : voici un casque VR pour les souris !

Un casque VR pour les souris

Half-Life : Alyx Caw Edition

Un dispositif scientifique

Après l'adoption des casques VR par certains éleveurs de bovins afin de faire croire aux ruminants qu'ils sont dans un vert pâturage (par exemple en hiver),Cela se passe cette fois au sein d'un laboratoire de la Northwestern University où des chercheurs ont eu l'idée, et d'analyser l'activité cérébrale de l'animal dans ces conditions particulières.Comme il est très difficile de créer un casque pour un si petit animal, les chercheurs ont conçu le Miniature Rodent Stereo Illumination VR (ou iMRSIV), un dispositif comprenant les lentilles et écrans habituels des casques VR mais placés au bout d'un tapis roulant sur lequel la souris évolue.(tentative de fuir, ou au contraire de se figer sur place)Ce type d'étude était auparavant menée à l'aide d'un panel d'écrans placés devant le rongeur, mais, et donc une réaction plus proche de celle qu'aurait effectivement l'animal dans de telles situations.. Reste à savoir si les performances du Vision Pro d'Apple feront du casque de Cupertino un appareil intéressant pour les scientifiques.Selon les chercheurs,. Le dispositif pourra également être utilisé pour analyser le scénario inverse et observer le comportement de la souris lorsque cette dernière sera dans le rôle du prédateur.