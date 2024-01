Le casque Vision Pro va afficher des yeux de chat ! (ou un panneau ne pas déranger)

Des yeux de chats ou un panneau "ne pas déranger"

EyeSight

Ne pas déranger

Un lancement en approche

Pour rappel, le casque d'Apple est doté de la technologiequi permet de voir les yeux et le visage de l'utilisateur sur l'écran OLED de la visière.Cette technologie va pouvoir donner une impression de transparence et permettre au porteur d'afficher ses yeux et de voir une personne qui approche. Dans le même temps, quand un utilisateur sera immergé dans un environnement ou utilise une app, EyeSight donneraà son entourage sur son activité du moment.Pour ne pas enfermer ses clients dans un monde virtuel,: une icône de caméra pour le visionnage de films, des lunettes de soleil, des yeux de chats ou carrément un signeIl reste à savoir si, comme souvent avec les brevets, toutes ces idées sont déposées auprès de l'USPTO pour sécuriser des concepts qui sont abandonnés depuis, ou si elles seront bien présentes dans une version plus ou moins lointaine du casque.Fin décembre, Mark Gurman a annoncé que la production de masse du casque avait déjà commencé depuis quelques semaines et que les chaines des sous-traitants tournaient à plein régime.Le journaliste s'est montré toutefois prudent, car il est toujours possible qu’un retard de dernière minute puisse impacter le calendrier.. De son côté, Ming Chi Kuo a également tendance à le suivre, penchant peut-être un peu plus du coté du mois de mars.