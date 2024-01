Le casque Vision Pro en rupture de stock dès les précommandes ?

Un produit d'exception

se vendra en peu de temps après sa sortie

Un produit de niche

D'après Ming-Chi Kuo -qui possède de nombreuses sources au niveau des sous-traitants techs-,. Globalement, ce chiffre est assez restreint, mais plutôt cohérent avec le produit. Au total, Apple devrait produireMais l'analyste pense que le Vision Pro, autrement dit, il sera(en quelques heures ?). Il se pourrait même que la quasi totalité des exemplaires partent pendant les précommandes et que le stock physique en magasin soit limité.De même, elle n'aurait pas encore défini les applications clés pour le Vision Pro. Mais après tout, en raison de sonet des fonctions proposées, la firme envisage plutôt un produit de niche, qui ne se destine pas à tout le monde. Voire elle tâterait le terrain avant de lancer des Apple Glasses, un produit -plus abordable (mais toujours dans les tarifs de Cupertino) et plus grand public.Pour l'analyste, il n'est pas clair de