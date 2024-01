La date de lancement Vision Pro annoncée la semaine prochaine ?

Des Vision Pro en stock !

Et pourquoi pas une mini keynote ?

, selon Mark Gurman de Bloomberg. La firme serait déjà en train d'expédier le casque en petites quantités dans différents entrepôts à travers les États-Unis, et ce, avant une distribution directe en magasins. Il faudrait attendre un peu plus, maisle Royaume-Uni, le Canada et la Chine seraient préssentis comme les prochains marchés à recevoir le produit.Bien que la date exacte de sortie ne soit pas encore connue,Cela confirmerait un lancement en février, ce qui est plus ou moins ce que le journaliste et l'analyste Ming-Chi Kuo ont avancé.Fin décembre,Pour lui, les premières unités devraient être prêtes d'ici la fin du mois de janvier, avec uneEn effet, il est toujours possible qu’un retard de dernière minute puisse impacter le calendrier. Mais il a toujours estimé qu'Apple visait une date de sortie de Vision Pro entre janvier et mars. De son côté,penchant peut-être un peu plus du coté du mois de mars.Mais Mark Gurman aurait eu vent d', durant la semaine prochaine, juste dans la foulée du CES (auquel Apple ne participe jamais). NéanmoinsAutre bruit de couloir, apparemment, le 21 janvier, tous les Apple Store aux États-Unis organiseront une réunion exceptionnelle de trois heures pour tous les employés qui impliquera probablement. Des sessions de formation supplémentaires seraient également prévues pour les jours suivants, juste avant la réception des supports de présentation.Mark Gurman a également noté que Luxshare, l'assembleur chinois du Vision Pro, a organisépour marquer les premières expéditions officielles du Vision Pro...