L'app Apple Store pourra scanner les visages pour déterminer la taille du Vision Pro

Un achat de plus en plus complexe

Vous pouvez scanner votre visage pour déterminer votre taille pour Apple Vision Pro

Head Measure and Fit

L'application Apple Store devrait utiliserpour fournir aux clients des informations sur les tailles correctes de certains éléments à commander. C'est en effet ce qui serait caché dans le code de l'app :pour assurer le meilleur ajustement, un confort maximum et une expérience optimale : des(les petits coussins rembourrés pour cacher la lumière au niveau des yeux), unet un(respectivement le bandeau derrière la tête et la sangle du dessus).Cet été, Apple a déjà utilisé une applicationpour aider les développeurs à trouver leurs tailles correctes et à tester le Vision Pro. Il semble donc que des fonctionnalités similaires soient intégrées directement dans l'app Apple Store.Pratique là encore pour ne pas limiter les ventes aux magasins physique !En revanche,(fournis par ZEISS), il leur suffira d'importer leur ordonnance via l'application Santé ou de télécharger leur ordonnance au moment de l'achat (sur ce point, rien n'est encore vraiment précisé).Enfin, notons que le code suggère également que, même si on ne sait pas où l'inscription pourra se situer. N'oubliez pas qu'une gravure trop personnelle peut aussi limiter la valeur de revente du produit.