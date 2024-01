Le casque Vision Pro aurait une puce M2 complète

Aussi performant qu'un Mac ?

Mark Gurman vient de poster sur X (ex-Twiter) que. Dès le départ, on savait que le casque était équipé d'une puce aussi puissante que celle d'un Mac -possiblement une variante M1- mais sans savoir exactement laquelle.Par la suite, Apple a confirmé qu'il s'agissait d'un processeur M2, combinée à une nouvelle puce R1 pour les capteurs. Mais le journaliste de Bloomberg pense connaître sa configuration exacte :La gamme actuelle de Mac bénéficie de puces M1, M2 et M3 (avec des variantes Pro, Max et Ultra).. Mais il existe aussi deux autres machines l'utilisant,(mais le modèle d'entrée de gamme ne dispose que de 8 cœurs GPU) et. Avec quelques différences toutefois puisque chacun de ces modèles est livré avec une mémoire unifiée de 8 Go, ainsi qu'un stockage minimum de 256 Go.Quant à lui, le Vision Pro disposera également de 256 Go de stockage pour son modèle de base (à 3 499 dollars). Mais il semblerait que certaines références de code suggèrent que