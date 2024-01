Le Vision Pro aura-t-il assez de contenus au lancement ?

Ouverture de l'App Store du Vision Pro

Du contenu pour les premiers utilisateurs

Apple Immersive

Comme à son habitude, Apple fournira un Vision Pro à quelques journalistes et influenceurs triés sur le volet afin qu'ils publient leurs premières impressions fin janvier, soit quelques jours avant que le casque ne soit commercialisé. Si Apple a développé quelques applications maison pour VisionOS,Pour que les happy few puissent donner un avis sur les Apps qui seront disponibles le jour J,En sus des Apps d'Apple et de quelques contenus exclusifs évoqués récemment par Cupertino , dont la sérieoffrant quelques documentaires comme Alicia Keys : Rehearsal Room, Adventure, Wild Life, l'expérience interactive Encounter Dinosaurs, ou encore des films en 3D via Apple TV+,Parmi ces Apps,. Reste à savoir combien de ses Apps seront réellement optimisées pour le Vision Pro, et pas un simple affichage en 2D dans un univers 3D des programmes disponibles pour Mac, iPhone et iPad. Apple comptera d'ailleurs sur ce subterfuge pour étoffer l'App Store du Vision Pro dans un premier temps, avec, entre autres, certains jeux issus du catalogue Apple Arcade (très brièvement évoqués lors de la présentation officielle).Espérons que. Ces derniers n'auront certainement pas envie de stocker leur nouvelle acquisition dans un placard après quelques minutes d'utilisation, faute d'assez de contenus au lancement (un syndrome bien connu des premiers amateurs de casques VR). N'hésitez pas à nous dire de quelles applications vous auriez envie de disposer dès le premier jour sur le Vision Pro dans les commentaires ci-dessous.