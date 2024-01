Les premiers casques Vision Pro commencent à être expédiés

Ca bouge du côté des vision pro

What's in the box ?

Les avis semblent pointer vers un départ de Shanghai, en Chine, et un poids de colis de 10,36 livres -soit environ 4,7 kg. Un poids assez conséquent !. D'après la fiche technique,, la différence -d'après Apple- va en effet varier en fonction des accessoires utilisés.Notons que. A titre de comparaison, le Meta Quest 3 -sorti le 10 octobre dernier- pèse 515 grammes et le Quest Pro 722 grammes. Mais ces deux derniers modèles embarquent -quant à eux- une batterie intégrée.La fiche produit révèle certains détails techniques et confirme ainsi le contenu de la boite !avec un(le bandeau classique à l'arrière de la tête), unet deux(le coussin au niveau des yeux).A cela, s'ajoutent un(une protection extérieure au niveau de l'écran) et une(le retour) pour le nettoyer. Enfin, on finira avec