Le Vision Pro ne serait pas le seul à lire les vidéos spatiales des iPhone 15 Pro

Apple propose de revivre certains moments en 3D sur le Vision Pro via les vidéos spatiales enregistrées depuis le casque ou un iPhone 15 Pro 15 Pro Max . Cette fonctionnalité semble assez intéressante. En effet,Si la proposition est alléchante, il faut disposer non seulement d'un iPhone 15 Pro ou Pro Max, mais également d'un Vision Pro. La facture est pour le moins salée.Les vidéos spatiales sont des vidéos en 3D dans un format propriétaire d'Apple, mais il est possible de les convertir dans un format compatible avec d'autres périphériques, comme une TV ou un projecteur compatibles avec la 3D, ou d'autres casques de réalité virtuelle. Selon M1Astra , Meta pourrait aller plus loin et permettreEn effet, le code de l'App iOS pour les Meta QuestReste à savoir si cela sera vraiment le cas.mais l'éventuelle compatibilité des Quest offrirait un ticket d'entrée nettement plus accessible.