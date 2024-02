Pour retirer le câble de la batterie du Vision Pro, il faut un trombone

Vite un trombone

Comment déverrouiller son cable

Pour autant, la méthode fait preuve d'originalité, puisqu'il faut utiliser le seul outil en métal liquide jamais conçu par Apple : le petit outil inclu avec l' iPhone pour éjecter la carte SIM !Pour rappel, l'alliage utilisé cumule certaines caractéristiques du métal (la résistance), du plastique (la capacité à être utilisé pour des formes complexes) et la beauté du verre, sans toutefois en avoir les défauts.Quoiqu'il en soit, le journaliste Ray Wong a pu utiliser le sien, et ce, en l'insérant dans le petit trou situé à côté du câble, comme on peut le voir sur la photo qu'il a postée sur X (ex-Twitter). D'ailleurs sur la photo, on peut voir la connectique un peu particulière (et propriétaire de Cupertino), qui ressemble à un Lightning XXL.Précisons que. Si vous comptez regarder un film plus long que cela, il faudra posséder une seconde batterie (en option à 199 dollars). En effet, hier, on apprenait que le casque n'a pas de petite batterie intégrée . Par conséquent il s'éteint quand on veut la changer !