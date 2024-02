Que se passe-t-il si vous faites tomber votre Vision Pro ? (aïe)

Que se passe-t-il si vous faites tomber votre Vision Pro au sol ?

Le Vision Pro n'échappe pas à la règle et(on vous rassure le casque n'est pas détruit à la fin).En effet, AppleTrack a voulu vérifier des scénarios habituels. Aussi, il n'y a pas de bains prolongés, pas coups de marteau ou de cutter ici. Le Youtubeur se contente de se. Dans le premier cas, le verre est éraflé mais ne subit pas de dommages graves. Dans le second, c'est un peu plus impressionnant.Apparemment,Mais les modules audio du haut-parleur cessent de fonctionner bien avant que le verre ne se brise. Le Light Seal Cushion se détache facilement.Ce n'est qu'après une huitième chute consécutive (d'une hauteur un peu plus haute) que le verre de protection du Vision Pro s'est finalement fissuré et brisé.Dans tous les cas, il est bien évident que le casque reste tout de même à manipuler avec précautions et que le prix des réparations reste très élevé