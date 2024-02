Vision Pro vs Meta Quest 3, voici l'avis tranché de Mark Zuckerberg !

Vision Pro : un regain d'intérêt pour les casques AR/VR ?

Avec la gamme Quest,. Meta aurait ainsi vendu plus de 20 millions de Meta Quest 2, ce qui en fait un succès commercial certain et le casque VR autonome le plus vendu du marché, de loin. La firme évoque l'arrivée du Vision Pro d'Apple avec un certain optimisme, avec l'espoir que ce nouveau venu pousse les clients à s'offrir un Meta Quest 3, nettement plus accessible, et que le produit de Cupertino dynamise le marché grâce à un regain d'intérêt des développeurs pour la technologie.Il fallait s'en douter, après avoir essayé le Vision Pro, Mark Zuckerberg est catégorique, le Meta Quest 3 ne souffre pas de la comparaison, bien au contraire. Selon le dirigeant de Meta,(il est 7 fois moins cher que le casque de Cupertino, ce qui est évidemment souligné dans la vidéo),Pour Mark Zuckerberg, le Meta Quest 3 propose des foncions équivalentes, comme le pass-through permettant de voir l'environnement en couleur, et d'y superposer des éléments comme des fenêtres,(il marque un point, tout du moins pour le moment),. En effet, si c'est le jeu en VR (ou en réalité mixte, mais les expériences sont alors nettement moins nombreuses) qui vous intéresse, non seulement le Meta Quest dispose d'un catalogue plus important, mais les contrôleurs dédiés sont alors quasi indispensables pour un gameplay immersif.De son côté, le Vision Pro,, permet d'utiliser des manettes, mais vous n'aurez alors pas la sensation de prendre des éléments avec vos mains.Autres points en faveur du Quest 3 selon Mark Zuckerberg,(il pèse 120 grammes de moins),, contre un fil à la patte sur le Vision Pro. Bien entendu, le dirigeant de Meta évoque la qualité des écrans du Vision Pro, le suivi des mains (qu'il juge plus performant sur le Quest) et le suivi des yeux (présent sur le Quest Pro, qui a fait un bide, et qui devrait arriver sur la gamme grand public, certainement avec une prochaine génération), comme autant d'avantages pour le produit d'Apple. Toutefois,, ce qui pourrait lui permettre de, à l'image du PC face au Mac.L'avenir nous dira qui de Mark ou de Tim aura vu juste. En attendant, et sauf à vouloir se procurer un casque provenant des US (avec certaines limitations, comme l'impossibilité d'utiliser votre compte Apple français),