Vision Pro : un avenir prometteur pour l'accessibilité ?

Vision Pro et accessibilité

Sound Actions, Dwell, Assistive Touch

Tap

Aujourd’hui, les applications iOS basées sur l’IA peuvent décrire une personne, trouver une porte ou lire à haute voix les éléments importants d’une étiquette alimentaire. En combinant une caméra, une IA et une interaction humaine, il est possible d'aider une personne aveugle à se rendre à un rendez-vous à pied ou dans un véhicule. À terme, supposent mes amis aveugles, le Vision Pro sera capable de faire toutes ces choses, permettant essentiellement à l'utilisateur de « regarder » le monde qui l'entoure et d'en extraire des connaissances de manière significative. À terme, ces utilisateurs supposent que les caméras du Vision Pro seront capables de décrire ce qu’elles voient. Les développeurs pourront exploiter les données des caméras pour interpréter les images au-delà de ce qui est littéralement visible. Et le casque, ou une version plus petite et plus légère, conviendra aux promenades en extérieur.



Pour les passionnés de technologie malvoyants que je connais, c’est la promesse ultime de Vision Pro. Pour l’instant, il s’agit d’un moyen coûteux de faire ce que beaucoup font déjà avec les appareils qu’ils transportent. Mais celui-ci offre à la fois un bon départ sur la voie de l’accessibilité totale et une séduisante promesse pour l’avenir.

Comme pour les autres appareils de sa gamme, Apple intègre au sein du Vision Pro et de visionOS plusieurs options d'accessibilité afin de permettre aux personnes en situation de handicap d'utiliser au mieux le périphérique. Bien entendu, de nombreux progrès sur ce point sont encore à faire, mais certains utilisateurs peuvent d'ores et déjà s'appuyer sur les fonctionnalités proposées afin de profiter du Vision Pro dans de meilleures conditions,Au sein de cette vidéo,. Lassé de répéter en boucle la commande vocalepour valider une action, Ryan Hudson Peralta met en lumière les possibilités de la fonction Sound Actions, permettant de lier différentes actions au sein du casque à des sons émis par l'utilisateur. De même, la fonction Dwell permettant de contrôler l'interface uniquement avec le regard, ou encore Voice Control sont mises à profit au sein de la vidéo.Dans un article publié par nos confrères de SixColors , Shelly Brisbin évoque quant à elle ses premiers pas avec le Vision Pro lors de la démonstration en Apple Store, les avantages et inconvénients des options d'accessibilité du casque pour son utilisation, ainsi queque ce soit via des fonctions intégrées au système par Apple, ou via des Apps de développeurs tiers.