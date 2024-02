Que manque-t-il à visionOS ?

Une longue liste de Noël !

Il a donc travaillé sur un concept en tenant compte de certaines des fonctionnalités très demandées par les propriétaires de Vision Pro.. En effet, à l'image du tout premier iPhone, le Vision Pro ne permet pas de déplacer les applications au niveau de l'écran d'accueil. La première page montre les applications Apple, tandis que d'autres applications apparaissent sur les pages suivantes, et, ce par ordre alphabétique.Autre modification :, avec de nombreux détails pour chaque notification. Pour le moment, la gestion des notifications est assez limitée, voire spartiate.On trouve ensuite(impossible d’utiliser FaceID avec le casque). Pour passer outre cette incompatibilité, Parker Ortolani a imaginé une fonctionnalité qui passe par Optic ID.Il envisage ensuite un. Les apps iPadOS en profitent pour hériter d'un mode sombre, apparemment plus reposant pour les yeux de l'utilisateur.Comme pour le bouton Action de l'iPhone 15 Pro, il propose desitué sur le dessus du Vision Pro, en fonction de ce que souhaite l'utilisateur.Enfin, toujours dans le but de garantir un confort maximal,. Ce dernier indiquerait à l'utilisateur qu'il est temps de poser le casque afin de se reposer les yeux et de repartir dans le monde réel.. Celle-ci émettrait une alerte quand le temps de repos est acquis !