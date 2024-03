Comment remplacer l'écran de son Vision Pro ?

Sept ans de malheur !

DES FISSURES EN SÉRIE !

Ainsi un YouTubeur -- a accidentellement laissé tomber son casque et a fait jouer la garantie d'AppleCare+ qu'il avait pris soin de souscrire. Sur la photo ci-dessous on voit bien l'impact du choc. A cette occasion, il a reçu la pièce neuve avant même d'avoir rendu la précédente.Dans cette situation, deux choix s'offraient à lui : soit renvoyer le casque au SAV (ce qui prendrait beaucoup de temps) soit recevoir la pièce et procéder lui-même au remplacement (ce qu'il a préféré)., ce dernier a donc filmé toutes les étapes depuis la réception de la pièce de rechange jusqu'aux différentes phases de démontage et remontage. Comme on peut le voir, il a reçu la totalité de la pièce et non simplement le verre protecteur... Cette dernière s'accompagne d'unpointant vers une page Web de l'assistance Apple qui explique comment démonter et remonter le casque. Une opération plutôt intéressante !Sur les forums Reddit consacrés au Vision Pro, plusieurs cas de fissures spontanées ont été rapportées. Les images ( ici ) montrent. Apparemment, la structure / la courbure à ce niveau là génère un point de tension particulier, qui pourrait expliquer cela...A chaque fois, la fente est apparue soudainement et sans raison apparente. Certains ont été connectés à la batterie externe et stockés pendant la nuit (certains dans l'étui de voyage d'Apple) avec le couvercle avant souple attaché.Néanmoins à 3500 dollars, même si Apple rembourse sans discuter, ça fait un peu mal. Surtout que les réparations sont carrément hors de pris !