visionOS 1.1 améliore le rendu du Persona pour ses appels FaceTime

Un persona plus "réel"

Comment fonctionne le Persona ?

Les deux visent à rendre l'expérience utilisateur plus sociale.Rappelons que le Persona est une sorte d'qui apparaît -lors d'un appel FaceTime- à ses interlocuteurs lorsqu'ils portent un Vision Pro. Il pourra êtredans le menu Réglages de l'appareil ou dans les applications tierces via la fonction. La fonction EyeSight permet d'utiliser l'écran externe sur le casque pour montrer les yeux du porteur de Vision Pro quand il y a d'autres personnes autour de lui.La mise à jour améliore également apparemment le rendu des yeux pour EyeSight, ce qui ne figurait pas dans les bêtas mais cela est assez logique. En effet, la première fonction s'appuie sur la seconde pour capturer les yeux d'une personne à afficher sur l'écran externe.Pour utiliser le Persona,. Pendant que l'appel FaceTime est en cours, le Persona sera capable de copier les expressions faciales et les mouvements de la main, de telle sorte que la conversation ressemble plus à une interaction réelle. Lorsqu'on configure un Persona, lIl faut tenir le casque avec ses caméras avant face à l'utilisateur, et faire le petit rituel droite-gauche, en haut-en bas etc.Cet avatar pourra être personnalisé dans le menu Réglages de l'appareil ou dans les applications tierces via la fonction Persona Virtual Camera.