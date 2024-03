L’Apple Vision Pro en or 18K à 40 000 dollars, en approche !

Un poids en or…

est de transformer votre spatial computer en une œuvre d'art de designer. Nous nous sommes inspirés des meilleurs produits -les lunettes à rabats Tom Ford et les masques de ski Gucci - pour hisser l'Apple Vision Pro non seulement à la pointe de la technologie, mais aussi au sommet de la mode

une protection pour protéger ses yeux

de l'iphone à la playstation 5

Falcon Titan

motif gaufré qui crée un jeu incroyable de lumière et d'ombre

Désormais, le spécialiste de la customisation à la louche d'or et au quintal de diamants, dispose d’une toute nouvelle référence à son catalogue,. Il s’agit d’une déclinaison du casque, dont le poids devrait suivre le montant de la facture avec une robe en or 18 carats. Et forcément,Selon le site, la mission que se donne CaviarCaviar revient sur une des fonctionnalités du casque -Eyesight- pour prendre le contrepied et axer sa communication sur le besoin de confidentialité et de discrétion. Avec la version russe, il est donc possible de cacher ses yeux et sa vie privée avecLe reste du casque est également revu dans une belle couleur noire et un effet d'imprimé pour la sangle, où se perd un motif doré répétant à l’envie l'appellation CVR du casque (ce qui donne des faux airs Louis Vuitton).On notait un iPhone 14 Pro Max "Gold Falcon" à 47 290 dollars, et une versionnettement plus abordable : seulement 9 130 dollars pour un iPhone 14 Pro Max 1 To !On avait même eu droit à une PlayStation 5, dont l’investissement était de 17 600 dollars et permettait de voir sa console avec deux faces plaquées or (là aussi avec un), agrémenté d’or et de cuir pour le gamepad et d’un support en ébène.