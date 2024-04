Top ou flop ? Le Vision Pro n’intéresse pas les développeurs

Une diminution drastique

Image @ AppFigures

Pour quelles raisons le nombre d'apps n'augmente pas ?

Nos vidéos sur le Vision Pro

Le 14 février : plus de 1000 applications visionOS étaient désormais disponibles, mais également plus deet qui peuvent donc fonctionner sur l'appareil.Presque deux mois plus tard, il est temps de faire un petit bilan. En effet, le Vision Pro n'est toujours pas disponible dans le reste du monde, même si son. Et malgré cela, le nombre d'apps compatibles ne serait pas des plus séduisant. C'est en effet ce que vient de réaliser AppFigures, plateforme d'analyse, d'optimisation et d'intelligence d'applications pour les développeurs, éditeurs, spécialistes du marketing et analystes.Par un système de comptabilisation interne, la plateforme adepuis janvier (à partir du moment où Apple a commencé à accepter les soumissions).. Après un pic juste avant le lancement, la courbe s'est inversée pour atteindre un niveau proche du néant.Pour AppFigures, il y a. Il est vrai que les chiffres fournis par Cupertino sont différents et que la firme n'a pas trop communiqué dessus depuis. Aussi,Rappelons que l'App Store a ouvert le 11 juillet 2008 avec seulement 500 applications disponibles (prévues avec iPhone OS 2.0) avant de connaitre une croissance exponentielle. En effet, leavant de baisser (en lien avec la décision d'Apple de supprimer les applications 32 bits). En 2021, l'App Store comptait environ 1,8 million d'applications.Pour autant, peut-on comparer cette situation avec le Vision Pro ? Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cette stagnation du nombre d'applications : tout d'abord lafont que le nombre d'utilisateurs est assez restreint par rapport à un iPhone.Ensuite, il y a bien évidemment les: l'appareil est peut-être trop cher pour être acheté par de nombreux développeurs, qui n'y voient pas de retour sur investissement ou d'engouement particulier. En outre, les développeurs doivent suivre un parcours du combattant pour récupérer un Vision Pro (et un seul par équipe) ou se contenter d'émuler leur application.: ce sont celles de gros éditeurs (par exemple Microsoft) et sont payantes pour la plupart (il faut bien rentabiliser leur création). Certains jurent même qu'ils ne s'aventureront pas à développer la moindre application comme Netflix , d'autres se font prier comme YouTube.Bref, la conclusion semble assez évidente pour AppFigure : le nombre d'utilisateurs seraient insuffisant pour investir et développer des applications.