Les écouteurs Adidas FWD-02 pensés pour les sportifs sont finalement disponibles

Présentés en octobre dernier en même temps que les Z.N.E 01 ANC , disposant de la réduction active du bruit ambiant, une autonomie de 4h30 poussée à 20 heures via le boitier de charge, et partageant certainement leur fiche technique avec les nouveaux Motif ANC de Marshall (fabriqués par Zound, une firme suédoise qui produit également les modèles d'urbanears et désormais Adidas), lCe modèle a été spécialement conçu pour les sportifs avec une ailette assurant le maintien des écouteurs, un matériau respirant afin de sécher plus rapidement, un capteur permettant de manipuler les contrôles tactiles des écouteurs avec des gants, un certification IPX5, et une autonomie de 6 heures (19 heures supplémentaire via le boitier de charge).