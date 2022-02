Les écouteurs avec ANC de Nothing accueillent Siri et l'Assistant Google (+promo à 84€)

Transparence

Pou rappel, les nouveaux venus se différencient dans l'arène bondée des écouteurs True Wireless avec. Les Nothing Ear (1) pèsent 4,7 grammes (par écouteurs), disposent de six microphones (trois par écouteur), de haut-parleurs de 11,6 millimètres, du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC et AAC, d'une certification IPX4, de deux modes de réduction active du bruit ambiant (ANC) et d'un modeNiveau autonomie, le constructeur évoque 4 heures d'écoute avec ANC (5,7 heures sans), et jusqu'à 24 heures via le boitier de charge (34 heures sans ANC) doté de la charge sans fil et d'un port USB-C.