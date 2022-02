Des écouteurs avec 20h d'autonomie chez Audio-Technica

Transparence

Après le casque ATH-S220BT et ses 60 heures d'autonomie, Audio-Technica revient sur le devant de la scène avec les écouteurs Bluetooth ATH-CKS50TW (la firme est ceinture noire de marketing et soigne l'attractivité du nom de ses produits), disposant de la réduction active du bruit ambiant (ou ANC), d'un mode, de haut-parleurs HD TWS de 9 millimètres, de la certification Sony 360 Reality Audio, d'un mode faible latence,(15 heures avec la réduction active du bruit activée),(doté d'un Port USB-C, mais qui ne semble pas disposer de la charge sans fil).Audio-Technica précise que le mode charge rapide offre 90 minutes d'écoute pour 10 minutes dans le boitier, et ajoute que ses écouteurs disposent du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive et la pratique fonction mulitpoint permettant d'appairer simultanément deux périphériques, comme un iPhone et un Mac.