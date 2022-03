My Shared Studio : un outil français d'enregistrement audio collaboratif dans le cloud

Release Candidate

un outil permettant d'enregistrer et de collaborer sur un même projet audio en temps réel dans le cloud. L'outil est actuellement enet permet de profiter depuis un navigateur d'un outil d'édition audio, d'un séquenceur dont l’état est partagé en temps réel avec tous les participants d’un projet et de la visioconférence ainsi que d'un chat intégré afin de faciliter la communication. My Shared Studio intègre également un outil de gestion afin de créer des tâches et de les assigner à un collaborateur du projet.(à partir de 7,90 euros par mois)(à partir de 27,90 euros par mois)L'équipe envisage à l'avenir de fournir un plugin au format VST afin de permettre d'appeler My shared Studio au sein de votre STAN (pour Station de Travail Audio Numérique, ou DAW dans la langue de Neil Young) de prédilection, et de fournir une compatibilité avec d' autres logiciels audio, une version mobile, des effets ainsi qu'un player vidéo intégré.