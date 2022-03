Une extension techno entre Berlin et Detroit avec Lunar Echoes de Native Instruments

Le touffu pack Lunar Echoes,(qui a pioché dans sa propre collection de synthétiseur pour l'occasion)permet de profiter de nombreux samples réalisés avec soin afin de marier la froideur et la rigueur de la techno de Berlin et la chaleur de celle de Detroit et ainsi agrémenter des compositions pensées pour faire bouger les corps sur le dancefloor.L'extension comprend 302 boucles, 416 samples de batterie (dont 61grosses caisses, 68 charleys, 83 percussions, 58 caisses claires, 37 claps, 43cymbales, 66 toms,, et 11 shakers), 47 kits pour Battery et 40 pour Maschine, 10 presets pour Monark et 32 pour Massive, ainsi que 10 projets, plus de 140 patterns, 3 presets de synthétiseur basse, 32 presets de synthétiseurs rythmiques, et 4 instruments samplés en exclusivité pour les utilisateurs de Maschine.