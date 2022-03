Tracktion dévoile les nouveautés de Waveform Pro 12 en vidéo

Conçu pour f, Waveform se veut avant tout amusant et intuitif. La société a beaucoup travaillé sur l'ergonomie de son logiciel afin que rien ne vienne entraver la mise en place des idées du musicien.L'application intègre nativementd'Antares (retrouvez notre test ici ), mais également le concurrentde Celemony et le très pratiquede Zplane. Cette itération apporte de nombreuses nouveautés, dont, ainsi que l'optimisation des performances et de la stabilité générale.et une version gratuite est toujours de la partie. Le logiciel est d'ores et déjà disponible sur le site officiel de l'éditeur . Il nécessite un Mac avec un CPU 64 bits (Intel ou Apple Silicon), 2 Go de RAM et macOS 10.11 minimum.