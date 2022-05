La prochaine barre de son à 250€ de Sonos s'appellerait Ray

rebonds

C'est en tout cas ce que pensent savoir nos confrères de The Verge , qui avait déjà obtenu quelques informations sur ce nouveau produit avant sa présentation officielle.(certainement sans la compatibilité Dolby Atmos, qui n'offre pas un gain flagrant sur la Beam)(quatre haut-parleurs elliptiques -dont deux situés aux extrémités afin d'offrir de l'ampleur et de gérer les- épaulés par trois radiateurs passifs, ainsi qu'un tweeter placé au centre sur la Beam) le tout pour un tarif qui devrait tourner autour de 250 euros.Pour rappel, la nouvelle venue répond en interne au doux nom de code de S36 Fury, mesure 550x100x69 millimètres (contre 651x100x68,6 pour la Beam), serait dépourvue de microphone (et donc d'assistant virtuel intégré) ainsi que de port HDMI (connexion sans fil ou optique uniquement), pourrait être installée à l'horizontale comme à la verticale et utilisée comme enceinte surround (avec cette fois une compatibilité Dolby Atmos en la plaçant à la verticale) avec les autres barres de son de la marque.