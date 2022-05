Le développement des AirPods Pro aurait révolutionné le culte du secret d'Apple 

confinement de l'information

Aujourd'hui, il est question des AirPods Pro , dont justement le développement aurait été un peu plus ouvert que les autres.C'est en effet ce que relate-un ex desentre 2015 et 2019- dans une récente interview . Une petite équipe de responsables RH aurait adopté une atmosphère de travail plus transparente et moins secrète pour les employés, un écart par rapport aux habitudes de la firme. Même si tout est, il revient surIl évoque même le terme dequi aurait placé les salariés, à ne pas pouvoir échanger librement sur son jobs sans risquer le licenciement ou le procès. Sans parler des frictions, des burn-out ou de l'émulation interne. Pour lui, ne pas savoir s'il pouvait parler, à qui il pouvait le faire ou quel type d'informations il pouvait donner devenait insupportable.Aussi, il aurait consulté. Il se serait d'ailleurs particulièrement inspiré de son vécu avec le développement des premiers AirPods , qui aurait laissé le personnel concerné totalement épuisé et frustré : des mois de silences, des réunions de 6 heures... Apparemment, il aurait mis fin aux sous-groupes au sein d'une même équipe produit -une espèce d'immense openspace avec la possibilité d'échanger entre les membres (pour Apple, c'est une révolution...). Il paraitrait même que cette organisation a été renommée en interne, en clin d'oeil à l'emblématique campagne