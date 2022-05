Les enceintes de monitoring actives 5" de Pioneer passent au Bluetooth

Après avoir présenté les DM-50D en novembre dernier,. Pour rappel, les DM-50D sont des enceintes de monitoring actives d'entrée de gamme embarquant chacune un amplificateur Classe D avec DSP 96 kHz délivrant 25W sous 4 ohms, et proposant des entrées jack TRS 6,35mm, RCA et mini jack stéréo, une impédance d'entrée de 10 kΩ, une sortie mini jack stéréo 3,5mm et un bouton de volume en façade sur la voie de gauche, un évent bass reflex, un haut-parleur en fibre de verre de 5 pouces (127 mm) et un tweeter 3/4 de pouce (19mm).Le format reste assez compact avec des mensurations de 175x262x257 mm et 3,9 kg sur la balance par enceinte.(239€ sans Bluetooth, et à partir de 149€ pour la version 4 pouces DM-40D, ou 199€ pour la déclinaison Bluetooth de cette dernière). Sur le marché des enceintes de monitoring 5 pouces, les Pioneer devront se frotter à de nombreuses références (qui ne disposent toutefois pas forcément toutes de versions Bluetooth) dont les modèles de Yamaha, PreSonus, KRK, M-Audio, Mackie, Monkey Banana, Adam, et bien d'autres.