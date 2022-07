Quelques heures après son entrée en Bourse, Deezer perd plus de 35%

Vous devez croître, conquérir de nouveaux marchés, comme le marché américain. Je n'accepte pas de voir toutes les entreprises américaines venir en Europe, sans voir les entreprises européennes aller aux États-Unis pour expliquer à nos amis américains que les entreprises européennes sont les meilleures

je crois à la souveraineté culturelle française et les plates-formes de streaming, c’est une façon de défendre la culture française, la chanson française

Malheureusement, deux heures après le début de sa cotation, le titre perdait déjà 35%, à 5,52 euros contre 8,50 euros pour son cours d'ouverture.Précisons que, ce matin, la plateforme française a bénéficié d’un(enfin surtout médiatique) puisqu’elle est entrée en Bourse quelques minutes après que son directeur général -- a sonné la cloche ouvrant le marché. Pour l’occasion, le ministre de l'Economieavait également fair le déplacement.Ce dernier se veutAu delà de cette petite présentation, il y a là. L’homme politique le précise :. Pour autant, il faudra à la plateforme de streaming des reins solides pour conserver la confiance de ses investisseurs et poursa place dans un marché assez fourni et affronter la concurrence des plus grands, entre le Suédois Spotify : Musique et podcasts et, bien sûr, Apple Musique